У лікарні помер водій маршрутки, яка напередодні, 13 січня, потрапила у ДТП в Комунарському районі Запоріжжя на вулиці Космічній.

Про це Суспільному телефоном розповів директор ТОВ "Приміські Сполучення" Артем Топольян, яке обслуговує маршрут №40.

Директор розповів, що у водія стався серцевий напад, який спричинив інфаркт, внаслідок чого чоловік помер 14 січня.

Як раніше повідомляло Суспільне, 13 січня у Комунарському районі Запоріжжі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі. Травмувалися чотири пасажири та водій.

Артем Топольян розповів, що водій 1970 року народження перед виїздом на рейс проходив медичний огляд. На лінії був другий день, до цього місяць не працював, був у лікарні.

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