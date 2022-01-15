Знеструмлені населені пункти та повалені дерева: наслідки негоди на Полтавщині

На Полтавщині за добу знеструмлено 73 населені пункти. Це сталося через значні пориви вітру, повідомила Суспільному речниця рятувальників області Світлана Рибалко.

Через негоду вночі з 14 на 15 січня впали дерева на проїжджу частину. Зокрема, це було у місті Кременчук, а також у селі Рашівка Лютенської громади. Дерева рятувальники розпиляли та прибрали, розповіла речниця надзвичайників регіону Світлана Рибалко.

Фото: ДСНС України в Полтавській області Фото з місця події

За її словами, електропостачання у частині населених пунктів регіону зникло після поривів шквального вітру. За даними «Полтаваобленерго», 15 січня повністю знеструмлено 73 населених пункти у 19-ти районах області.

У Полтаві через негоду 14 січня надійшло 15 звернень. Вони стосувалися падіння дерев та залізних листів з дахів будинків. Про це Суспільному повідомив директор підприємства «Декоративні культури» Сергій Сілаєв. Розпиляні дерева та гілки комунальники відвозять на територію підприємства.

Фото: Суспільне Полтава Гілка тополі на вулиці Сінна

15 січня близько 6:30 вони також прибрали гілку тополі на вулиці Сінній у Полтаві та відновили рух тролейбусів на цій ділянці. Нині сім заявок від жителів Полтави перебувають в роботі, сказав Сергій Сілаєв.