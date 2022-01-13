У Комунарському районі Запоріжжя маршрутка потрапила в ДТП

13 січня у Комунарському районі Запоріжжі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі. За попередньою інформацією патрульної поліції травмувалися чотири пасажири та водій.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Олена Черкун з місця події.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Як повідомили в патрульній поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася лише за участі одного транспортного засобу — маршрутки.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Начальник диспетчерської служби швидкої допомоги Запорізької області Владислав Долинний повідомив Суспільному, що двох травмованих госпіталізували до обласної клінічної лікарні, ще двох — до 5-ї міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. Одна людина від госпіталізації відмовилась.

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Фото: Суспільне Запоріжжя

Як повідомив Суспільному директор товариства з обмеженої відповідальністю «приміські сполучення», яке обслуговую маршрут №40, Артем Топольян: водій 1970 року народження перед виїздом на рейс проходив медичний огляд. Сьогодні він другий день як на лінії, до цього місяць не працював, був у лікарні. Авто вранці також перевіряли механіки:

"Стосовно сьогоднішнього ДТП, яке сталось нещодавно, поки що пояснити нічого не можу. Водія швидка також забрала до лікарні, йому погано стало. Або хтось підрізав з машин, або… поки що не зрозуміло. Зараз з'ясовуємо ситуацію".

Також, за словами Артема Топольяна, пасажирам, які травмувались, буде надана допомога:

"Будемо виїжджати до лікарень, на місці вирішувати питання, там працюють наші співробітники, беремо координати, з ким як зв’язатись — будемо допомагати".

Як повідомила Суспільному речниця Нацполіції області Олена Лебединська, під час руху на вулиці Космічній, водій не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та наїхав на дерево. Після цього, знову виїхав на проїзну частину вулиці Космічної, а далі — на розділювальний газон.

Фото: Суспільне Запоріжжя

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.

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