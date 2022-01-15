За добу в Одеській області від COVID-19 померли шестеро хворих

За добу в Одеській області COVID-19 виявили у 471 людини. 512 хворих одужали, шестеро померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ та Львівській області. По 1 178 інфікованих. Далі за кількістю хворих йде Харківська область (761) й Сумська (562).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 243 982 громадянина,

одужали 230 101 людина,

померли 5 637 хворих,

наразі хворіють 8 244 мешканці області.

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