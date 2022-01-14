Письменник Сергій Осока з Полтавської області став номінантом на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022-го року. Про це 14 січня повідомили на сторінці комітету премії у Facebook.

Другий етап конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка відбувся 14 січня у Києві. 41-річний Сергій Осока з Великої Багачки став одним із чотирьох номінантів у категорії «Література» з книгою прози «Три лини для Марії». У збірці зібрано 35 літературних творів.

Окрім Сергія Осоки, у номінації також Тамара Дуда, Володимир Пузій та Борис Херсонський.

Перший етап конкурсу на здобуття премії імені Тараса Шевченка відбувся 26 листопада.

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