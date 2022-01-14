Медик із Полтави Олег Колісник у жовтні 2014-го брав участь у захисті Донецького аеропорту. Поїхав туди чоловік добровільно. 10 днів він обороняв старий термінал та виконував обов’язки лікаря. Поранених тоді не було, тому, говорить, надавати меддопомогу нікому не довелося. Напередодні Дня пам’яті кіборгів, який відзначають 16 січня, спогадами про оборону летовища та службу в зоні АТО Олег Колісник поділився із Суспільним.

Полтавський медик Олег Колісник потрапив у зону АТО у серпні 2014-го. Повістку із військкомату отримав за три місяці до цього.

ФОТО О. КОЛІСНИКА Полтавець Олег Колісник у зоні АТО

"Коли я чергував на роботі, мені подзвонили з адміністрації, сказали, що тобі заміна зараз прийде. Я вже був одружений і подзвонив дружині, і кажу: «Збирай пакет»", – каже полтавець, який обороняв Донецький аеропорт Олег Колісник.

На третю добу перебування в зоні АТО Олег поїхав до Іловайська. Звідти вивозили поранених та загиблих.

"Брезент такий, метрів 20, і всі вбиті. І все просто на «Камаз» (вантажний автомобіль – ред.). Якщо хто бачив, як виглядає на цвинтарі насип. Отам, кажуть, ваші – забирайте. Ото руками відкопували і забирали", – говорить Олег Колісник.

ФОТО О. КОЛІСНИКА Олег Колісник з побратимами у зоні АТО

У жовтні у складі 79-ї десантної бригади Олег Колісник відправився обороняти Донецький аеропорт, де пробув 10 днів.

"Я, як в бойовик потрапив. Відкриваються двері з бронетранспортера і я такого ще не бачив. У небі все світиться і стрільба така, я тільки в кіно бачив. Я одразу ж як у кіно, на коліно падаю, питаю куди стріляти. А мені так по плечу плещуть і кажуть: «Брате, то наші прикривають, щоб ми могли розвантажитись і щоб бронетранспортери поїхали»", – каже Олег Колісник.

ФОТО О. КОЛІСНИКА Полтавець Олег Колісник

Під час оборони летовища він виконував обов’язки лікаря. Надавати меддопомогу за цей час нікому не довелося, бо на їхній позиції не було поранених, говорить чоловік.

Фото: Суспільне Полтава Нагорода за оборону Донецького аеропорту

"На старий термінал, щоб потрапити треба бігти. Проміжок між старим та новим терміналом може 500 метрів. Але ти можеш недобігти. Ти біжиш, а по тобі стріляють. –Щоб була хоча б хвилина тиші, я такого не пам’ятаю. А снайпери, що робили. Отак за бік вікна якщо взявся – пальців немає. Десь виглянув – вуха нема", – додав Олег Колісник.

Під час служби Олег Колісник отримав контузії. Додому він повернувся за рік. Про ті часи, говорить, нагадують нагороди та фотографії.

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