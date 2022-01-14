У Палаці культури обласного центру викладачі Луцької музичної школи №2, які є учасниками камерного оркестру "Con Moto" готуються до щорічного різдвяного концерту, – розповів Суспільному художній керівник оркестру Олександр Хомик.

В концерті братимуть участь 22 музиканти. Гратимуть класичні і сучасні музичні твори, колядки і щедрівки в обробці для камерного оркестру.

Для глядачів, каже керівник оркестру, музиканти підготували оновлену програму і прем'єру одного твору – автора, композитора українського Івана Небесного – "Різдвяний симфонізм".

Суспільне Волинь

Наймолодша учасниця концерту – 11-річна Ольга Тарнавська. Піаністка – лауреатку і переможницю багатьох українських та міжнародних конкурсів, володарку гран-прі фестивалю "Симфонія Різдва". На цьому різдвяному концерті Ольга разом з оркестром "Con Moto" виступатиме вп’яте.

Суспільне Волинь

"Це можна сказати такий ювілей, тому що я десь почала грати з шести років з "Con Moto". Перший мій концерт був Фоглера, потім Полунін, потім Бортнянський, передостанній був Гайн і завтра я буду грати Баха", – каже піаністка.

Як розповіла учасниця колективу, флейтистка Лариса Гетманчук, аби зіграти якісно і злагоджено – музиканти репетирували понад місяць.

Суспільне Волинь

"Стараємось зробити, щоб все гарно звучало, професійно. Любимо дуже музику і свою справу", – додала жінка.

Різдвяний концерт камерного оркестру «Con Moto» відбудеться 15 січня о 18.00 в Палаці культури міста Луцька.

Що відомо

Суспільний мовник Волині вшосте інформаційно підтримує "Різдвяний концерт" класичної музики. Виступ оркестру можна буде переглянути онлайн на youtube каналі Суспільного Волині.

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