100 людей не можуть доїхати до дому дорогою, зруйнованою повенями на Закарпатті

Близько 3 кілометрів дороги залишаються зруйнованими після повені в урочищі Торунчик Хустського району. Про це Суспільному 14 січня розповів житель урочища Василь Полажинець. За його словами, тут живуть 100 людей, які через зруйновану дорогу люди не можуть доїхати до домівок.

На цьому місці, де зараз тече вода, була ґрунтова дорога та потічок. У червні 2020-го року через повінь дорогу розмило. З того часу жителі села не можуть доїхати до будинків.

"5 січня 2022 року прийшла ще більша вода й все зруйнувала, зруйнувала всю дорогу зверху, — розповів Василь Полажинець. — Тут раніше швидка їздила, все їздило, був у нас під’їзд, тепер ніякої дороги в нас нема».

Суспільне Закарпаття

Юрій Брошняк живе на підвищенні в урочищі Торунчик. У чоловіка троє дітей, він щодня водить їх до школи та в садочок цією дорогою.

"Веду їх сюди в резинових чоботах, а тут перевзуваємося і вже на автобус йдуть в чоботах, — пояснив він. — Ми йдемо аж зверху, бо ми живемо за два кілометри звідси. От тепер вода піднялася, уже є лід, там пройти взагалі неможливо. Я сьогодні городами йшов. Відколи підтопили то в 2020 році, коли промило цю ділянку, так ніхто нічого не ремонтує".

Суспільне Закарпаття

Юрій Брошняк каже: для того, аби дійти з дому до центру села, самостійно зробив переправу: "Була переправа нижче, але це все вимило й забрало, довелося тут покласти переправу, бо вона там вже не підходила. По цій переправі я також воджу дітей. Коли в школу зранку, то беру по одному перед собою веду, або малу беру на руки й так переношу. А лід тут зимою такий, а коли буде відлига, то буде дуже слизько й можна впасти".

Жителі цього урочища також самостійно укріпили береги дороги, каже Василь Полажинець: "Тут зірвало дорогу до цих пір. Ми сюди затягнули ліс і зробили самі дамбу. Люди зібрали гроші, склали певні суми на двори і зробили тимчасову дорогу".

Жителька села Ганна Рябець каже: розмитою дорогою ходить до рідних.

"Ходимо пішком, — розповіла вона. — А коли неможливо тут пройти, то добре, що люди пускають ходити своїми приватними територіями, але це таке, що хочуть – пустять, а ні – то перекриють землю. У нас нема крил, щоб під небом летіли".

Суспільне Закарпаття

Голова Торунського старостинського округу Ганна Головка каже: відремонтувати дорогу в урочищі Торунчик мали у 2020 році.

"Ця дорога була частково зруйнована паводками у 2020 році, — пояснила вона. — Було виготовлено проектно-кошторисну документацію, але не завершено. Ми мали кошторисну документацію, але практично весь проєкт не був готовий через відсутність коштів, оскільки в той час сільська рада не мала цих коштів. Зверталися тоді в обласну державну адміністрацію і зараз подали у районну державну адміністрацію – це вже селищна рада подала – і в обласну перелік об’єктів, які були зруйновані паводком 5 січня".

За словами Ганни Головки, перелік зруйнованих об’єктів надіслали на початку січня. Наразі очікують відповіді.

Начальник управління інформаційної діяльності Закарпатської ОДА Роман Молдавчук сказав, що ситуацію прокоментують з наступного тижня.

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