У межах спецоперації "Павутина" прокурори, слідчі Нацполіції та Департамент кіберполіції України викрили й затримали 23 людей, які створювали, розповсюджували й продавали в інтернеті дитячу порнографію.

Про це повідомляють Міністерство внутрішніх справ та Офіс генпрокурора.

Правоохоронці здійснили 27 обшуків у різних регіонах України, вилучили понад 10 терабайтів контенту та 74 пристрої. З-поміж 23 затриманих двом суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Серед іншого, поліція затримала жительку Черкас, яка створювала порноконтент за участі доньок віком шести та вісім років і продавала його в інтернеті, а також пропонувала вступити в інтимні зносини з дітьми. Жінці оголосили про підозру, а дівчат передали до реабілітаційного центру.

У Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 5-річної дівчинки — доньки своєї знайомої — та створенні порно за її участі. Кіберполіцейські також повідомили про викриття жителів п’яти областей у розповсюдженні дитячого порно на закритих форумах.

Правоохоронці відкрили загалом 20 кримінальних проваджень за статтями про торгівлю людьми, зґвалтування, сексуальне насильство, дії сексуального характеру щодо дітей до 16 років, розбещення неповнолітніх, виготовлення і збут порнографії та дитячої порнографії.

Слідчі дії тривають, процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

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Що відомо

Президент Володимир Зеленський 12 березня підписав закон про кримінальну відповідальність за сексуальне домагання дітей, який передбачає ув'язнення на строк до десяти років за відповідні злочини.

Закон закріплює в українському законодавстві визначення поняття "дитяча порнографія" та встановлює кримінальну відповідальність за вчинення дій сексуального характеру, домагання осіб, які не досягли 16-річного віку, за виготовлення та використання дитячої порнографії, за відвідування або проведення заходів сексуального характеру за участю неповнолітньої особи, а також за втягнення дитини до участі в таких заходах.

За словами колишнього уповноваженого з прав дітей Миколи Кулеби, Україна є третьою у світі країною за кількістю виготовлених матеріалів, що зображають сексуальне насильство над дітьми.

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