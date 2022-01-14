На Сватівщині маланкували онлайн

У селі Преображенне Сватівського району через епідемситуацію театральний колектив "Соняшник" із Новим роком за старим стилем та Щедрим вечором вітав жителів громади на власній сторінці у соцмережі. Про це журналістам Суспільного розповіла директорка Преображенського сільського будинку культури Наталія Наугольна.

Актори записали та розмістили відеоролик зі своїм виступом, який зазвичай показували на ці свята у кожній хаті, куди їх запрошували.

"Ми не тільки вітаємо своїх людей в селі Преображенне, але в тому році ми завітали в Нижньо-Дуванську селищну раду, в Новочервоне", — розповіла Наталія Наугольна.

Цьогоріч через поширення COVID-19 колектив вітає односельців онлайн.

"Працівникам культури запропонованували привітати онлайн тому, що у нас дуже складна епідемситуація. Є хворіють люди, які лежать у лікарнях, дома, є сім'ї хворіють", — додала староста села Преображенне Олена Цікало.

Ролик із "онлайн-маланкуванням" розмістили на власній сторінці у соцмережі, яка має близько півтисячі підписників.

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