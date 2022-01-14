Як у Рівному щедрує Зірковий вертеп

На "старий новий рік" у домівках рівнян традиційно щедрує Зірковий вертеп. В його складі – публічні люди, щедрувальники щороку підтримують традицію задля благодійної мети.

Учасники Зіркового вертепу – чиновники, депутати різних рівнів, журналісти та публічні люди. Колядують та щедрують вони впродовж п'яти років. Щороку долучається до цієї ініціативи речниця патрульної поліції області Оксана Юрченко.

"Сьогодні в мене дебют – медсестрою я ще не була. У вертепі я Смертю була п'ять років. А тепер у щедруванні я буду медсестрою, яка буде лікувати козу, яку ми водимо сьогодні. Нас це якось так заполонило, тримає в купі багато років. Це більше ніж вертеп, це – сім'я", – каже Оксана Юрченко.

Долучився до Зіркового вертепу цьогоріч і кореспондент Суспільного Максим Коломис. Він виконує роль діда.

"Чудові емоції, чудово проведений час. Дізнався такі колядки, яких раніше не знав. Зараз ще й щедрівки – отака ще й пізнавальна компонента у цій справі", – каже учасник.

Колядують та щедрують учасники вертепу із благодійною метою.

"У цьому році кошти підуть на лікування хворої дитинки з Дубенського району та для військового АТОвця, який потребує підтримки. За коляду ми назбирали 70 тисяч гривень завдяки людям, які нас приймали. Є люди, які нас п'ятий рік приймають і щороку вони раді нас бачити", – каже учасник Тарас Бобровський.

Відвідує вертеп державні установи, місцевих чиновників та бізнесменів.

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