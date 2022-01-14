У селі Поляниця, на території якого розташований гірськолижний курорт Буковель, поліцейські вилучили у киянина зброю, з якої він стріляв з балкона свого номера. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції Івано-Франківської області.

Повідомлення про постріли на лінію "102" надійшло 13 січня о 22:59.

"На місце події першочергово прибули чернівецькі патрульні, які несуть службу на поліцейській станції в курортному містечку. Вони встановили, що 48-річний киянин, відпочиваючи в одному з готелів, кілька разів вистрелив у повітря з балкона свого номера. Під час стрілянини ніхто не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Киянин мав дозвіл на травматичний пістолет "Форт-17Р". Поліцейські вилучили зброю і склали на чоловіка адміністративні протоколи за ст. 173 і ст. 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські склали адмінпротокол за нецензурну лайку і на жінку за ст. 173 КУпАП.

Відомості про подію внесені до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події у Яремчанському відділенні поліції.

Наразі йдеться про те, щоб позбавити чоловіка дозволу на зберігання та носіння пістолета, повідомляють поліцейські.

Відео інциденту оприлюднив у мережі Facebook Паша К. Кашчук. Воно містить нецензурну лексику.

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