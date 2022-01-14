У декількох селах Рівненщини в ніч на 14 січня на зупинки громадського транспорту закинули підводи. В області існує давня традиція робити невеликі збитки односельцям на Щедрий вечір. Суспільне побувало у селі Ходоси неподалік Рівного, де трапився один з таких випадків.

Свого воза Микола Йосипович зранку 14 січня виявив на автобусній зупинці. Чоловік живе на околиці села, тож ті, хто поцупив підводу, тягли її під горба декількасот метрів. Власник підозрює, що так вчинили місцеві юнаки, бо такий випадок – не вперше.

"Спочатку я думав, що його лишили на лузі. Нормально все: цілий, не поламаний, по традиції. Підйомний кран викличемо і дістанемо. А хлопці, які закинули, більше беруть, ніж кран", – сказав власник воза.

Він пояснив: цього дня не зніматиме підводу з павільйону, аби всі побачили народні традиції. На зупинку невідомі вночі закинули ще декілька предметів – браму принесли з двору за двісті метрів. Господарів вдома не було.

Фото: Суспільне Рівне Микола Йосипович не забиратиме воза з зупинки ще деякий час, аби інші могли побачити традиції.

Микола Йосипович воза напередодні вирішив не ховати. Натомість його сусіди сказали, що самі зняли свої брами та прибрали речі з двору, адже схожим чином молодь у селі на Маланку розважається щороку.

"Я ще малий був, то таке робили. Йдуть увечері хлопці, де в кого брамку, воза, ще що – то занесуть десь до сусіда, в жомову яму кинуть. Шукаємо потім, ходимо", – зазначив місцевий житель Богдан Рудюк.

Фото: Суспільне Рівне Деякі господарі ховають ворота напередодні свята. Інші потім шукають своє майно по селі.

Так розважаються місцеві юнаки. Чиновники Шпанівської громади, до якої належить село, до нічних крадіжок ставляться спокійно.

"Відношення влади абсолютно нормальне: якщо дана традиція не приносить шкоди здоров'ю і так далі, бо є багато на що звертати увагу, то чого б і ні? Якби прийшлося – ми завжди готові допомагати людям, однозначно, але звернень дійсно не було", – розповіла спеціалістка з ЖКГ Шпанівської сільради Тетяна Мельник.

Фото: Суспільне Рівне Місцева влада вважає, що у такі традиції нічого такого немає. Головне, кажуть у сільраді, аби це не шкодило життю та здоров'ю людей.

Ховати речі сусідів – не єдина розвага на Щедрий вечір. Також можуть підперти вхідні двері чи покласти скло на комин.

"Коли хлопець довго ходив до дівчини, і от десь на певному етапі сватів не закликали, розбирали скирту соломи і встеляли стежечкою доріжечку від хлопця до дівчини. І це спонукало його робити якісь дії", – зазначила Тетяна Мельник.

На Рівненщині християнське свято поєдналося з більш давніми забавами – пояснила Суспільному етнографиня Алла Українець. Традиція пішла від новорічних обрядів з перевдяганням, водінням коня та іншими пустощами.

"Хлопці, особливо у нас, розповідали, що бешкети такі новорічні відбувалися. Тут господарі чекали цього. Я так вважаю, що після посту хотілося молоді розслабитися й ось вони розважалися", – розповіла завсектору етнографії обласного музею Алла Українець.

Фото: Суспільне Рівне Традиція шкодити на Маланки пішла від новорічних обрядів. Тоді переодягались, селом водили коня та робили різну шкоду.

Схожі випадки перенесення чужого майна зафіксували в селах Дивень, Сатиїв і Балашівка. Там людське майно зносили до автобусних зупинок, лишали посеред дороги та затягували на сходи сільської ради.

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