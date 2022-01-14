У Хмельницькому молодіжному центрі запрацювало "Волонтерське кафе"

"Волонтерське кафе" запрацювало у Хмельницькому. Про це кореспондентам Суспільного розповіла волонтерка громадської організації "Молодь за краще майбутнє" Софія Ковтуняк, яка займалася облаштуванням тематичного закладу. Хто може завітати у кафе безкоштовно та як відвідувачі проводять дозвілля, розповість Суспільне.

Відкрили волонтерське кафе на базі Хмельницького молодіжного центру, що на Кам’янецькій, 63. Сьогодні сюди завітав Олександр та вперше спробував віртуальні окуляри. Про враження після гри хлопець говорить: "Страшно круто, дуже класно на координацію. Там можна зрозуміти, як це працює. Дуже класно".

Такі окуляри є однією із фішок закладу, розповідає волонтерка громадської організації "Молодь за краще майбутнє" Софія Ковтуняк. Додає: "Особливістю нашого простору є віар-установка. Ми надаємо можливість абсолютно кожному приміряти на себе окуляри віртуальної реальності і зануритись в абсолютно альтернативний світ. Віар-установку нам надали наші партнери на безоплатній основі, і вона і надалі буде подорожувати такими закладами Хмельниччини. Щоб інші люди змогли відчути, що це таке, що це означає - побути в віртуальному світі".

Також у "Волонтерському кафе" є настільні ігри та книги, розказує волонтерка: "Це, в основному, книги з саморозвитку від топових авторів, які допоможуть молоді нашого міста краще пізнати себе. Є великий асортимент ігор. Він буде продовжувати розширюватись. Наприклад, така популярна молодіжна гра "Джанга". Інтелектуальні ігри, пригодницькі, різні квести".

Поруч облаштували куточок, де можна безкоштовно випити чаю чи кави, але зі своєю чашко. Тут сповідують екополітику.

За словами Софії Ковтуняк, у Хмельницькому немає аналогів даного закладу. Такий простір мріяли створити давно. Розповідає: ідею реалізували завдяки гранту від британської ради. Облаштування "Волонтерського кафе" обійшлось у 25 тисяч гривень, каже Софія: "Британська рада дає на реалізацію ідеї 15 тисяч гривень. І ще додаткові кошти, близько 10 тисяч гривень, повинні залучатись своїми силами, силами спонсорів".

Перебування у кафе безкоштовне для усіх бажаючих, додає волонтерка.

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