Органний зал у Рівному розписують в готичному стилі

В готичному стилі розписують зал камерної та органної музики у Рівному. Наразі художниця Олена Фещук оформлює стіни та арки цокольного поверху. Суспільному вона розповіла, що створила за мотивами орнаментів у готичному стилі французьких художників.

Для розпису художниця Олена Фещук використовує акрилові фарби, переважає золотиста барва. Це створить ілюзію додаткової підсвітки, коли на неї потраплятиме світло люстри.

"Тут важливо врахувати, як світло працює в інтер'єрі, що воно робить з кольором, тепле-холодне – і тоді вже оцінювати результат", – пояснила художниця.

Фото: Суспільне Рівне

Попередньо Олена Фещук розробила ескізи й олівцем промалювала контури орнаментів на стінах.

"Я взяла оригінальні ескізи художників, які працювали в Ам'єнському соборі й в Нотр-Дамі, і адаптувала їх під геометрію конкретних форм, які є тут. В цьому випадку маємо прямокутник", – зауважила Олена Фещук.

Фото: Суспільне Рівне

На поточний ремонт з обласного бюджету передбачили 70 тисяч гривень.

Фото: Суспільне Рівне

Виділену суму використали на ґрунтування та фарбування стін і стелі цокольного поверху.

"Коли заходить до нас слухач, він мусить спуститися в гардероб, пройти до санвузлів. Тут було дуже страшно, дуже занехаяно, у грибку, і треба було боротися з грибком. Бо й персоналу й артистам теж було вже важко працювати в таких умовах", – зауважила директорка Рівненської обласної філармонії Елеонора Стеценко.

Фото: Суспільне Рівне

Доповнити інтер'єр вирішили розписами. Для цього запросили художницю Олену Фещук. Вона погодилася оформити приміщення безкоштовно.

Художниця також розмалювала барельєфи, які до цього були білого кольору. Також Олена планує після розпису арки перейти до стін над проходами.

Фото: Суспільне Рівне

Після завершення робіт тут розглядають можливість організовувати шлюбні церемонії, музичні салони, фотосесії та експонувати картини.

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