У Дніпрі, в обласній дитячій лікарні щорічно оперують 5-6 дітей, які проковтнули деталі іграшкових магнітних конструкторів. За словами генерального директора медичного закладу Олексія Власова, якщо вчасно не звернутися за допомогою спеціалістів, дитина може померти, адже магніти руйнують стінки шлунка та кишківника.

Лікарі не могли зрозуміти, що з дитиною

Катерина Проніна потрапила в лікарню разом зі своїм сином Святославом, якому два з половиною роки, каже: все почалося в серпні, дитина скаржилась на болі в животі, була нудота. Лікарі казали, що у Святослава загин жовчного, не УЗД магніти на бачили. Чотири місяці лікувались у Кам’янському, але там лікарі не могли зрозуміти, що з дитиною.

Родину направили у Дніпро, де зробили повторне УЗД та виявили проблему.

За чотири місяці, каже завідувач відділення дитячої невідкладної допомоги Сергій Коваль, магніти призвели до злипання стінок кишківника. Дитині довелося зробити три операції, які тривали від двох до семи годин.

«Настільки продавило стінки кишківника, що сформувалися міжкишкові нориці, це призвело до кишкової непрохідності. Після того, як ми роз'єднали нориці, ми виявили сім перфорованих отворів», - говорить лікар.

Вчасно відреагували

Після новорічних свят до лікарні потрапив дворічний Єгор.

Сергій Коваль зазначає: хлопчика вчасно привезли до лікарні, тому його реабілітація триватиме менше, ніж реабілітація Святослава. В подібних ситуаціях потрібно реагувати якомога швидше.

«Вже через декілька годин сильно порушується кровообіг. Некротичні зміни настають через 8 годин. Це ті ситуації, коли ми можемо роз’єднати, видалити магніти і кишківних буде дієздатним», - розповідає завідувач відділення.

Інтоксикація, отруєння та перфорація

За словами Олексія Власова, в лікарню потрапляють і діти, які ковтають батарейки. Чоловік каже: нормальна ситуація для дитини вивчати те, що вона вперше бачить і те, що її цікавить. Дорослі та батьки мають слідкувати за дітьми, особливо коли вони граються з такими дрібними іграшками. Коли діти ковтають батарейки – це дуже небезпечно, вони починають окислюватись в шлунково-кишковому тракті та викликають інтоксикацію, отруєння та перфорацію.

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