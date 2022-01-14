Дорожньо-транспортна пригода на трасі біля Змієва, де травмувалися троє людей включно із дитиною, сталася під час об'їзду легковика вантажівкою.

Про це 14 січня повідомили у Головному управлінні поліції Харківщини.

"Встановлено, що 30-річний водій вантажівки Tata їхав з боку міста Змієва в напрямку Балаклії. Під час об’їзду легковика Daewoo Lanos, що рухався попереду нього, кермувальник вантажівки зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2106", — зазначає поліція.

Від удару ВАЗ вилетів на зустрічну смугу, далі зіткнулися Daewoo Lanos під керуванням 45-річного чоловіка, Kia Sportage та припаркований на узбіччі Volkswagen Caddy.

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Як уточнили в поліції, травмувалися 28-річний водій ВАЗ та його пасажири — 26-річна жінка та 6-річна дівчинка. Свідків та потерпілих в аварії опитують слідчі Чугуївського відділку.

Що відомо