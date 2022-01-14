У Чугуївському районі 14 січня зіткнулися п'ять автомобілів. Серед травмованих — дитина.

Аварія сталася близько 9:40 між селами Задонецьке та Лиман на території Зміївської громади, повідомив Суспільному речник рятувальників Харківщини Євген Василенко. Рятувальників викликали на місце ДТП, щоб дістати травмованих.

За даними Василенка, зіткнулися автомобілі ВАЗ-2106, Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage та вантажівка Tata.

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До лікарні доправили трьох людей з ВАЗ: це чоловік та жінка у віці до 30 років та семирічна дитина.

"П'ятьох оглянули, четверо постраждали, трьох доправили до лікарні. У жінки черепно-мозкова травма, тяжка травма, чоловік і дитина — середнього ступеня тяжкості", — сказав Суспільному директор Центру екстреної допомоги Віктор Забашта.

Інформації про обставини ДТП у поліції поки не надали.

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