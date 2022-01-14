Прокуратура звернулася до суду з позовом про те, що у Херсоні земельна ділянка площею 2,5 га вартістю понад 10 млн грн незаконно орендується товариством з обмеженою відповідальністю. Землю хочуть повернути громаді міста.

Про це повідомляється на сторінці прокуратури Херсонської області у Facebook.

Це ділянка землі, розташована за адресою: Миколаївське шосе, 4 км, відома серед херсонців як «Дубки». Її товариство отримало для розміщення торговельно-сервісного комплексу строком на 10 років.

В повідомленні написано, що землю Херсонська міська влада передала незаконно, поновивши договір оренди, строк дії якого закінчився у 2012 році, а земля після того була повернута до комунальної власності міста. Такі дії призвели до того, що земля відійшла в користування юридичній особі поза обов'язковою процедурою проведення відповідних торгів.

Як результат, громада міста позбавлена права використовувати землю найбільш ефективно i отримувати найвищу плату за користування нею.

Що відомо:

Херсонський виконком 16 березня 2021 року оновив перелік міських парків. До нього за підрахунками членів громадських організацій не включили 6 зон. Одна з них – "Дубки" - єдиний парк у Таврійському мікрорайоні.

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