Президент РФ Володимир Путін 14 січня призначив російським послом у Білорусі Бориса Гризлова — поки ще чинного представника Москви в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це свідчить указ, оприлюднений на порталі правової інформації РФ.

Іншим указом Путін звільнив з посади посла Росії в Білорусі Євгенія Лук’янова, який обіймав її з березня 2021 року. Загалом же Гризлов стане п’ятим очільником дипломатичного представництва РФ у Мінську з 2018-го.

Гризлов був представником Росії в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу з грудня 2015 року. Раніше він очолював російське міністерство внутрішніх справ, був спікером Державної думи Російської Федерації, членом Ради національної безпеки РФ.

Українська делегація не раз стверджувала, що Гризлов і російська сторона загалом вдаються до маніпуляцій або замовчувань на засіданнях Тристоронньої контактної групи.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

На останньому на сьогодні засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню. За даними ТКГ, Збройні сили України запевняють, що будуть послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, зокрема щодо умов відкриття вогню у відповідь.

Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи, яке українська сторона запропонувала провести 29 грудня, не відбулось. На ньому мали розглядати порушення режиму припинення вогню російськими окупантами. Наступне чергове засідання ТКГ відбудеться 26 січня 2022 року.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу