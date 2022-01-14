Щедрували та водили "козу". У середмісті Херсона відзначили Старий Новий рік

14 січня у середмісті Херсона щедрували, колядували та водили "козу". Люди відзначали Старий Новий рік за народними традиціями.

Як розповіла начальниця інформаційного відділу обласного центру народної творчості Наталія Вигоднер, до Херсона приїхали колядувальники, щедрувальники, маланкарі, посівальники з 27 громад Херсонщини. Містяни мають змогу подивитися, які таланти є у громадах і яка смачна кутя у них.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

На фестивалі "Смачна кутя – багата кутя" представники громад продемонстрували півтора десятка рецептів страви. Для оцінки страви працювала спеціальна комісія. Одна з номінацій – приготування найбільшої кількості куті. Використовували як традиційні, так і інноваційні рецепти. Одна з номінацій – ф'южн-кутя з незвичним поєднанням. Усі рецепти – різні, говорить член журі з дегустації Микола Левченко.

"Дуже відрізняється, як і борщ у кожної господині. Щось такого особливого ще не зустрічав. Тому що є канони, які визначаються в структурі приготування", - каже Микола Левченко.

Тягинська територіальна громада привезла із собою багато страв, характерних для півдня України.

"Ми привезли щедру кутю по-тягинськи. Дуже хвилювалися, бо старалися догодити всім господарям. Наша кутя складається із пшениці, маку, родзинок, коньяку, халви, кураги і чорносливу. І, звичайно, ж наш узвар. Звичайно, будемо щедрувати, співати. В Тягинці заведено у нас обов’язково колядування. Колядники ходять від хати до хати. І тільки вчора Маланку водили", - розповіла Наталія Павліченко, яка представляє Тягинську територіальну громаду.

Тетяна Усенко приїхала з Тавричанки Каховського району. Каже, приїхали святкувати до Херсона та привезли цікавий номер, будуть імпровізувати. За словами жінки, в них заведено на свята готувати різноманітності, такі як ковбаска, кров’янка, сальтисон, квашена капуста, котлети, качки, та фірмовий коровай Тавричанський.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Кожна громада привезла із собою, окрім куті, власні святкові страви.

Анастасія та Олександр з Тавричанської громади сьогодні грали на сцені Василя та Маланку.

"Ми привезли Маланку, будемо щедрувати, співати, тому що у нас дуже творчі колективи, вони у нас взагалі персик. Чітка Маланка у нас сьогодні та й все. Гарна господиня", - розповіла Анастасія Мельникович, яка виконує роль Василя.

Зоя Марченко та Віра Галабурда приїхали із села Привілля Каланчацького району. Костюми готували самі, розповідають щедрувальники, а різдвяні та новорічні українські традиції зберігають з дитинства. Частину сценарію та деякі деталі підгледіли на західній Україні, розповіли жінки. Вони розіграли обряд, колядували, щедрували з "козою", з лікарем, з Маланкою, з Васильком, так, як раніше їх баби та діди робили.

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