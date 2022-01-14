Сучасну хімічну лабораторію облаштували в одному з вінницьких ліцеїв

Учні 10-го вінницького ліцею досліди з хімії проводять в сучасній хімічній лабораторії. Облаштували таку завдяки перемозі в міському конкурсі “Бюджет шкільних проєктів”. Директорка навчального закладу Світлана Куца розповідає, на реалізацію проєкту отримали 300 тисяч гривень.

Фото: Суспільне Вінниця

"Хемікал спейс — це проєкт учня 8 класу , він подав таку ідею, діти працювали і виграли. Це перемога. Це практичне застосування і хімії і біології , а не на пальцях, а діти бачать як дійсно все відбувається", — каже Світлана Куца.

Фото: Суспільне Вінниця

Для хімічної лабораторії закупили два столи з металевим покриттям для проведення дослідів, аналітичні ваги, набір важків, штативи, прилади для вимірювання швидкості хімічної реакції, дистилятор для води, цифровий мікроскоп, документ-камеру.

Фото: Суспільне Вінниця

Одинадцятикласник Леон Барді, каже, тепер уроки хімії стали цікавішими.

"Коли я був учнем 7 класу, мав можливість експериментувати, все так цікаво, красиво, а потім приходиш і матеріалів немає, щоб проводити досліди, а зараз є, шкода, що я випускаюся", — розповідає Леон Барді.

На цій рік теж подаватимуться на конкурс ,— каже директорка ліцею Світлана Куца. Ця перемога учнів змотивувала. Втім, які ідеї хочуть зреалізувати, поки тримають у таємниці.

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