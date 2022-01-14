Поліцейських з Полтавщини відправили в зону ООС

Зведений загін поліцейських Полтавської області 14 січня відправили у зону проведення Операції об’єднаних сил. Про це Суспільному розповів речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

За його словами, аби замінити колег, у зону ООС відправили бійців батальйону "Полтава" та працівників територіальних відділів поліції Полтавщини. Там вони перебуватимуть близько двох місяців.

фото: ГУ НП у Полтавській області Відправка поліцейських з Полтавщини в зону ООС

У зоні проведення Операції поліцейські мають, зокрема, забезпечувати публічний порядок, а також виявляти незаконні збройні формування, людей, які перебувають у розшуку, наркотики та зброю, розповів Юрій Сулаєв.

Востаннє ротація поліцейських на Полтавщині відбулася 16 листопада, додав речник обласної поліції.