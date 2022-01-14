Про внутрішньоцерковний діалог у державі, третю річницю томосу про автокефалію Православної Церкви України, діалог між Вселенським патріархатом та Ватиканом і загалом про візит Папи Римського Франциска в Україну, Українське радіо поспілкувалося з Андрієм Юрашем, релігієзнавцем, новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом України у Ватикані.

Про довгу відсутність українського посла у Ватикані

"Моє головне завдання (як посла у Ватикані — ред.) полягає у тому, щоби підтвердити про те, що з одного боку Україна дуже потребує слова підтримки, розуміння з боку Апостольської столиці, а з іншого боку Україна повинна показати, що і сама Апостольська столиця, будуючи цілу систему своїх взаємин із цілим світом, і зокрема зі Східною Європою, не може витворити цієї довершеної системи без України. Це є головною установкою, від якої я відштовхуюся і розпочинаю роботу у цьому напрямі", — зазначив новопризначений посол України у місті-державі Ватикан.

"Більш ніж два роки Україна не була представленою у Ватикані на рівні Надзвичайного і Повноважного Посла. Останній рік і Ватикан не мав свого нунція в Україні. Він прибув лише минулої осені. Осінь 2021 року була своєрідним плацдармом і точкою відліку, від якої стартувала, якщо не нова епоха, то принаймні нова сторінка взаємин між Україною та Ватиканом. Україна отримала надзвичайно потужного, вмотивованого і дуже неформального нунція — Вісвальдаса Кульбокаса, який хоче, працює та намагається показати абсолютно всіма своїми діями, щоб він є людиною, яка опинилfся в нашій державі не випадково. У ці найближчі місяці він налагодив взаємини з усіма гравцями, завдяки чому відбулося прискорення взаємин з Апостольською столицею", — пояснив Юраш.

"Після призначення нунція до Києва Україна інтенсифікувала пошук свого Посла у Ватикані", — розповів релігієзнавець Андрій Юраш.

Про історію дипломатичних відносин між Україною та Ватиканом від 1919 року

"Ще в період існування Української Народної Республіки були встановленими дипломатичні взаємини, які засвідчили те, що Апостольська столиця уже в той час розуміла потребу новоутвореної політичної одиниці незалежної Української держави. Обставини тоді були іншими. Тоді ще не існувало Ватикану в теперішньому його статусі. Послом від України в Апостольській столиці тоді був граф Михайло Тишкевич — дуже відома фігура", — розповідає дипломат.

"Згодом під тиском наших північних сусідів, українська державність не збереглася, і тому український представник у Ватикані втратив ту політичну базу, на основі якої він перебував. Тобто втратив свою формальну легітимність через політичні процеси в нашій державі", — пояснив він.

Юраш розповів, що до України планує прибути Державний секретар по зв'язках з іншими державами Апостольської столиці архієпископ Поль Річард Галлагер, який буде говорити про теперішній стан наших взаємин.

"Де-факто цей візит буде першим реальним кроком у підготовці до папського візиту, якого Україна очікує найближчим часом", — наголосив Андрій Юраш, новопризначений Надзвичайний і Повноважний посол України у Ватикані", — пояснив релігієзнавець.

Про візит Папи Римського Франциска в Україну

"З дипломатичної сторони проводяться консультації, ми отримуємо сигнали про те, що Папа Римський буде готовий здійснити такий візит. Щодо рамок, то зрозуміло, що вони продиктовані об'єктивними критеріями цього візиту", — поінформував Юраш.

"Папа Римський бажатиме очолити богослужіння по своєму прибуттю! А період від квітня до жовтня є оптимальним для того, щоби зібрати великі групи вірян для участі у богослужінні", — поділився посол України у Ватикані.

Він розповів, що коли Папа Римський, а особливо Папа Франциск, приїжджає до будь-якої країни, то завжди підкреслює, що приїжджає до цілого суспільства.

"Тому масштаби цього візиту є значно ширшими, ніж формальні показники, які можуть описувати, наприклад параметри католицької громади в українському суспільстві. Це подія загальносуспільного, загальнонаціонального значення", — зазначив Андрій Юраш.

Президент Володимир Зеленський раніше виступив з ідеєю, що Папа Римський може бути посередником у переговорах України і Росії. Чи можливо її зараз реалізувати?

"Це ідея, яка немає альтернативи. Треба організовувати різноманітні майданчики, які можуть допомагати знаходити шляхи пошуку утвердження миру. Апостольська столиця є абсолютно готовою до цього. Україна є готовою. Але чи готова Росія відгукнутися і прийняти саме це запрошення? Я боюсь, що ні", — пояснив ситуацію Юраш.

"Отже, у цій ситуації Україна є готовою говорити з росіянами на найвищому рівні, а Ватикан, як надзвичайно авторитетний майданчик, за яким є досвід тисячоліття власної політичної лінії, беззаперечні впливи в сучасному світі, може відіграти надзвичайно важливу роль" — розповів Андрій Юраш, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Ватикані.

Як на Україну та Церкву вплинуло отримання томосу про Автокефалію Православної Церкви України

"Томос про Автокефалію Православної Церкви України радикально змінив конфігурацією у релігійному житті України. Якщо до цього часу в Україні було три православні спільноти, із яких дві не були визнані ніким із православних церков, то після отримання томосу відбулася консолідація і замість двох церков: Української автокефальної православної церкви і Православної Церкви Київського Патріархату, ми отримали об'єднану значно потужнішу Православну Церкву України", — відповів Андрій Юраш.

Він додав, що станом на сьогодні Церква нараховує понад сім тисяч громад.

"Це є надзвичайно серйозним духовним об'єднанням, яке перевищує за статистичними показниками навіть абсолютну більшість інших православних церков світу", — розповів Андрій Юраш, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Ватикані.

"Утворилися дві спільного, і вони обидві перебувають в абсолютному канонічному статусі. Це є абсолютно новою річчю, якої Україна не мала за всі 30 років своєї незалежності. У такий спосіб усі громадяни України, усі віряни, які мали різні точки зору, візії на влаштування церковно-канонічного життя, стали рівними. Вони отримали однакові умови для свого вільного розвитку і плекання власної ідентичності. Це базисне досягнення Української Держави, до якого дуже важко і довго ми йшли впродовж 30 років", — підсумував Андрій Юраш.

Що відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив 14 грудня посла України в Ватикані. Ним став 52-річний релігієзнавець зі Львова Андрій Юраш.

У середині червня Папа Римський Франциск призначив Апостольським Нунцієм в Україні радника Нунціатури Ватикану монсеньйора Вісвалдаса Кулбокаса.

Православна церква України була створена на об’єднавчому соборі в Софії Київській 15 грудня 2018 року, її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія. Томос, який підтверджує автокефалію, вручив Епіфанію патріарх Варфоломій у Константинополі 6 січня 2019 року.

Новостворена Православна церква України стала автокефальною помісною церквою – однією з 15 помісних церков, які утворюють світову православну родину.

У жовтні Кіпрська церква визнала томос про автокефалію ПЦУ.

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