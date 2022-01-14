Троє дітей із Калуша, Косова та Івано-Франківська потрапили до лікарні з алкогольним отруєнням під час новорічно-різдвяних свят 2022 року. Також у січні прикарпатські поліцейські задокументували 20 випадків розпивання алкоголю із неповнолітніми.

Про це в етері Суспільного розповіла начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції в області Алла Бойчук.

За її словами, поліцейські зафіксували десять випадків продажу алкоголю і тютюнових виробів неповнолітнім від початку 2022 року на Івано-Франківщині.

"З року в рік кількість таких випадків не зменшується, а навпаки зростає. Якщо у 2020 році ми задокументували 80 таких фактів, то у 2021 – вже 116. І такі ситуації є попри профілактичні заходи, як і є факти алкогольного отруєння дітей. Минулого тижня поліцейські затримали двох неповнолітніх, які вживали слабоалкогольні напої й палили у забороненому місці в Івано-Франківську. 11 січня у Франківську ми також зафіксували факт, коли двоє малолітніх дітей викурювали цигарки", — каже Алла Бойчук.

У кожній із таких ситуацій поліцейські розмовляли з батьками дітей, а неповнолітні розповідали, де придбали алкоголь і тютюнові вироби. У підсумку поліцейські склали протоколи про адміністративні правопорушення.

У Франківську на території недобудованого садка знайшли непритомних дітей

Зі слів Алли Бойчук, за продаж алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім передбачена адміністративна відповідальність і штраф до 6 800 грн за частиною 2 статті № 156. Окрім продавця, відповідальність несе і суб’єкт господарювання. Фіскальна служба може позбавити підприємця ліцензії на продаж підакцизних товарів і накласти штраф у розмірі 6 800 грн.

"Попри санкції, неодноразові звернення до працівників торгівлі є такі магазини, де ми складаємо протоколи й два, й три рази. В Івано-Франківську є заклад, продавців якого чотири рази притягували до відповідальності. Продавці були різні, але підприємець — один. Ми завжди говоримо, що це можуть бути й ваші діти. Зараз погодні умови такі, що діти у стані алкогольного сп’яніння можуть отримати обмороження. Таке було у Калуші, де діти з алкогольним отруєнням перебували у центрі міста, і якби не перехожі, дитина могла б до ранку померти", — каже ювенальна поліцейська.

5 січня в Івано-Франківську виник конфлікт між двома групами підлітків, розповідає Алла Бойчук. Вона каже, що ситуація загострювалася, діти билися, телефонували та кликали на допомогу друзів, призначали якісь зустрічі. Поліцейські зупинили протистояння, а потім з’ясували, що підлітки були не тверезі.

У 2021 році, за словами Алли Бойчук, діти напідпитку вчинили три кримінальні правопорушення, ще 29 підлітків віком від 16 до 18 років поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності.

"Ми затримували у стані алкогольного сп’яніння й 15-річних дітей. Це ще 20 дітей, але до відповідальності притягнули їхніх батьків. Маємо задокументовані випадки, коли дорослі купували алкоголь на прохання дітей. Але, на жаль, той дорослий, який придбав, несе відповідальність тільки тоді, коли розпиває спиртне з неповнолітніми. У 2021 році ми виявили 108 дорослих, які довели неповнолітніх до стану сп’яніння. І дітей або привезли у лікарні, або знаходили на вулиці у стані сп’яніння", — каже начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції в області.

У грудні 2021 року працівники муніципальної інспекції знайшли на вулиці у центрі Івано-Франківська хлопця без свідомості. Поліцейські з’ясували, що він розпивав алкоголь із дорослим, який після цього його залишив, розповіла Алла Бойчук.

Читайте також

У Франківську учетверо збільшилася кількість дітей, які розпивали алкоголь у громадських місцях

Прикарпатські ювенали склали понад пів сотні протоколів за продаж алкоголю та сигарет неповнолітнім

Близько пів мільйона штрафу заплатили франківці за продаж алкоголю і цигарок дітям

Вдвічі більше штрафів у порівнянні з минулим роком заплатили прикарпатські підприємці у першому півріччі 2020-го за продаж алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини