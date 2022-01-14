Після повідомлення про замінування поліція перевірила 243 об'єкти у Харкові, серед яких торговельні центри, навчальні заклади та суд. Вибухових пристроїв ніде не знайшли.

13 січня поліцейські отримали декілька електронних листів про мінування торговельних центрів, шкіл та Київського райсуду на вулиці Валентинівській, повідомляє поліція Харківщини.

Поліція Харківщини

Кінологи та вибухотехніки обстежили 42 торговельних центри, суд та 191 навчальний заклад. З установ евакуювали 4450 учнів і персонал.

Подію розслідують за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, що передбачає покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

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