Погрози підривом лікарні та поліції: на Харківщині затримали жителя Чугуєва

Поліція Чугуєва перевірила інформацію про загрозу вибуху у своєму управлінні та центральній районній лікарні. Затримали 40-річного чоловіка.

13 січня близько 19:00 правоохоронцям зателефонував невідомий та заявив, що у будівлі Чугуївського управління поліції станеться вибух. Ще за 25 хвилин чоловік сказав телефоном, що кине гранату у приміщення травматології центральної районної лікарні, повідомляє поліція Харківщини.

Фахівці обстежили приміщення райуправління поліції, травматологічного відділення лікарні та прилеглої території — вибухових речовин не знайшли.

За підозрою у злочині затримали 40-річного жителя Чугуєва. Якими були його мотиви, невідомо. За інформацією поліції, затриманий був нетверезий.

За неправдиве повідомлення про загрозу безпеці чугуївцю загрожує до восьми років ув'язнення.

Відучора поліція Харківщини також перевіряє інформацію про мінування шкіл Харкова.

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