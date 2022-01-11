Калуська міська рада на Івано-Франківщині готує звернення до уряду для підготовки програми відселення людей у селі Кропивник. Там на місці колишнього родовища калійних солей просідає ґрунт на площі більш ніж шість гектарів землі, розповів Суспільному начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Іван Дембич.

З його слів, у зоні просідання — майже 70 житлових будинків. Для того, аби підготувати звернення до Кабміну, працівники міськради збиратимуть документи й інформацію про помешкання людей і з’ясовуватимуть, скільки грошей потрібно на відселення. Рішення про це 10 січня ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Також міськрада визначить, які земельні ділянки можуть надати жителям Кропивника в обмін на ті, де просідає ґрунт.

"Роботи з відселення, планування, вибору територій потребують значних фінансових ресурсів. Таких ресурсів на місцевому рівні немає. Від рішення нашої комісії є звернення до регіональної комісії, звернення до прем’єр-міністра щодо виділення грошей з державного фонду. Оскільки ці всі наслідки – це результати діяльності державного підприємства", – говорить Іван Дембич.

Фото: Суспільне Карпати У Кропивнику просідає ґрунт на площі більш ніж шість гектарів землі

Місця, де просідає ґрунт у селі Кропивник Калуської громади, кореспондентові Суспільного показав місцевий житель Віктор Пілянський. Він розповів, що за останні роки земля просіла на десятки сантиметрів. Тут розташовані сільськогосподарські угіддя. Раніше їхня поверхня була рівнинною, а зараз – численні заглибини та горби. Це, зі слів чоловіка, вплинуло на урожайність землі. Проте, на його думку, найбільша небезпека — у тому, що жителі дедалі частіше спостерігають просідання ґрунту біля житлової зони. Наприклад, його будинок розташований за сотню метрів від місця просідання.

"Хто знає, що там далі може бути. Що було навесні минулого року, а що зараз – то зовсім інакше. Більше, як наполовину просіло", – каже Віктор Пілянський.

Фото: Суспільне Карпати Раніше поверхня цих сільськогосподарських угідь була рівнинною, а зараз тут – численні заглибини та горби

Є жителі села, які залишили свої угіддя, бо на місцях просідання постійно зберігається вода, розповідає жителька Кропивника Марія Сеник. Крім того, два роки тому після відлиги та опадів неподалік угідь утворилося озеро. Марія Сеник каже, що вона готова до переселення, якщо це буде необхідно.

"Є страх, так. Моєї мами вже немає чотири роки. А перед тим, десь, може, п'ять років, робили заміри. І кажуть їй: "Бабцю, тікайте звідси, бо ви підете у яму, впадете у ґрунт". Мамі 82 роки було. Вона каже: "Куди мені тікати? Що буде, то буде", – розповідає Марія Сеник.

Фото: Суспільне Карпати Марія Сеник каже, що вона готова до переселення, якщо це буде необхідно

У деяких місцях просідання ґрунту сягає більше метра. До прикладу, на новоутвореному озері — це 180 см, розповідає завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу, професор Едуард Кузьменко. Раніше на території села діяло родовище калійних солей. Після завершення експлуатації рудників сотні метрів порожнин заповнили розсолом. Зараз рідина виходить на поверхню і ґрунт просідає.

"Під селом Кропивник і під селом Сівка-Калуська є видобувні камери. Об’єм цих камер складає приблизно 11,5 млн м³. І рано чи пізно воно повинно просісти", — каже Едуард Кузьменко.

Фото: Суспільне Карпати У деяких місцях просідання ґрунту сягає більше метра

Минулого року науковці університету зафіксували просідання землі на понад 20 см у зоні, де розташовані близько 70 житлових будинків. Професор Едуард Кузьменко каже, що влада повинна розробляти програму відселення людей.

"Програму таку треба мати у резерві, у запасі. Требу бути готовим до того, що просідання так чи інакше утвориться. Воно не буде різким, не буде ніяких землетрусів. І це буде впродовж 50 років, може 100", — розповідає він.

Фото: Суспільне Карпати У зоні просідання розташовані близько 70 житлових будинків

Відповідно до рішення комісії ТЕБ і НС, на території Кропивника частково обмежать рух вантажівок. А 16 січня цю ситуацію обговорять на зборах жителів села.

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