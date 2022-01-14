На Закарпатті шукають 14-річну дівчинку, — поліція

На Закарпатті розшукують 14-річну жительку села Верхні Ремети Берегівського району Каріну Говді. Дівчинка пішла з дому 6 січня і досі не повернулася, — повідомила Суспільному 14 січня речниця Нацполіції Закарпаття Тетяна Щоголєва.

За її словами, 13 січня до поліції звернулася мама дівчинки. Жінка повідомила, що її донька пішла з дому ввечері 6 січня і не повернулася. "Як з’ясували поліцейські, з 6 до 10 січня дівчина гостювала у свого діда на Іршавщині. Востаннє Каріну бачив її родич 11 січня у Мукачеві", — додала речниця.

У день зникнення дівчина була одягнена у куртку оранжевого кольору, спортивну кофту із надписом на грудях "HOPE", зелені спортивні штани з білою смужкою по обидва боки та рожеві кросівки.

Прикмети зниклої: зріст близько 154 см, волосся коричневе середньої довжини, середньої тілобудови.

Усіх громадян, яким відома будь-яка інформація, правоохоронці просять звернутися до найближчого відділку поліції або на лінію "102".

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