Мешканця Сумщини судитимуть за сексуальне насильство

Як повідомляє Сумська обласна прокуратура Лебединський відділ Сумської окружної прокуратури 13 січня направив до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного жителя Сумського району. Його обвинувачують у розбещенні та вчиненні насильницьких дій сексуального характеру щодо малолітньої, нанесення їй легких тілесних ушкоджень, а також надання хабаря слідчому.

За даними слідства, чоловік з 2018 року періодично розбещував та вчиняв сексуальне насильство щодо дівчини, якій на той час було 11 років. Син підозрюваного співмешкав із матір’ю потерпілої і дівчинка приходила до нього, щоб допомогти по господарству. Користуючись відсутністю сторонніх осіб, чоловік вчиняв із дитиною насильницькі дії сексуального характеру. Більше трьох років дівчинка терпіла. Лише коли чоловік одного дня під час сварки почав бити матір дівчинки, а потім і її саму, дитина наважилась розповісти. Мати дівчинки звернулась у поліцію.

Під час допиту чоловік запропонував слідчому поліції 50 тис. грн за знищення матеріалів кримінального провадження. Про це правоохоронець повідомив керівництво та Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України. Передачу авансу в розмірі 5 тис. грн задокументували.

На даний час чоловік перебуває за гратами.

Свою вину обвинувачений не визнає.

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