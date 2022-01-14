На Закарпатті затримали двох прикордонників. Їх підозрюють в отриманні хабаря

На Закарпатті 13 січня затримали інспектора Чопського прикордонного загону за підозрою в отриманні 4100 доларів хабаря. Про це Суспільному повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Юлія Галущак. За її словами, того ж дня затримали ще одного інспектора Чопського загону під час отримання частини неправомірної вигоди. Загалом він отримав 1 250 доларів.

Речниця додала: 13 січня чоловікам повідомили про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Один прикордонник розробив схему отримання хабарів за надання інформації про місце прикордонних нарядів. Таким чином невідомі могли незаконно переправляти цигарки до сусідніх країн. Його затримали під час отримання частини хабаря.

Державна прикордонна служба України

"Іншого інспектора затримали час отримання 4 100 доларів неправомірної вигоди. Сержант отримав хабар за безперешкодне переміщення тютюнових виробів через державний кордон України до Словаччини. У справі триває слідство", — додала речниця.

14 січня Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід інспектору, якого затримали за підозрою у отриманні 4100 доларів неправомірної вигоди. Чоловіка взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 49 620 гривень. Про це Суспільному розповіла речниця міськрайонного суду Андріана Белей.

Суспільне звернулось за коментарем до територіального управління ДБР у Львові. Вони ситуацію не коментують.

Державна прикордонна служба України

Речниця Чопського загону Олена Трачук повідомила Суспільному: за обома фактами у прикордонній службі призначили службове розслідування. Інспекторів від роботи відсторонили. Їх помістили до гауптвахти Ужгородського зонального відділу ВСП.

За скоєне підозрюваним загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

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