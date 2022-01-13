Тендер на реконструкцію комунальних мереж, що розташовані по площі Незалежності теплових, водопровідних та каналізаційних мереж на площі Незалежності в Сумах не оголосять, поки не приймуть бюджет на 2022 рік. Про це Суспільному розповів директор департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександр Журба.

"Новий тендер буде подаватись, якщо будуть кошти в бюджеті. Це вже після затвердження бюджету. Просили грошей, ми відправляли у фіндепартамент листи з пропозиціями. Ми ж оголошували тоді. А коли тепер будуть гроші, зараз не зрозуміло", – зазначив Журба.

Один тендер на реконструкцію мереж вже оголошували 20 грудня 2021 року. Однак він не відбувся, бо не вистачило учасників. За виконання робіт пропонували 28,3 млн грн. Свою пропозицію щодо участі в тендері подало тільки одне підприємство, а потрібно – щонайменше два. ТОВ "Укрбудпроєкт-реконструкція" запропонувало за ці роботи на мільйон менше від очікуваної вартості.

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