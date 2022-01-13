ДБР затримала екснардепа за підозрою у шахрайстві

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали народного депутата Верховної ради VIII скликання Андрія Немировського за підозрою в шахрайстві.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та затримано народного депутата України VIII скликання під час одержання шляхом шахрайства 17 тисяч доларів США (ч. 3 ст. 190 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, колишній нардеп, який нині є позаштатним радником т.в.о. голови Державної екологічної інспекції України, шляхом обману заволодів коштами директора підприємства.

"За 17 тисяч доларів США він обіцяв начебто сприяти у вирішенні питання про видачу висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України", — розповіли правоохоронці.

Ексдепутата затримали під час передачі другої частини коштів у сумі 15 тисяч доларів США. Наразі тривають невідкладні слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Санкція інкримінованої колишньому нардепу статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.

Відповідно до положення про позаштатних радників тво Держекоінспекції, єдиним таким радником, який у минулому обіймав посаду депутата Верховної ради, є Андрій Немировський, обраний за багатомандатним загальнодержавним округом від політичної партії "Об'єднання "Сампоміч". При цьому Немировський входив до складу депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка".

Досудове розслідування у справі здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Що відомо

20 грудня 2021 року Офіс генерального прокурора оголосив підозру Петру Порошенку за двома статтями Кримінального кодексу. Колишнього президента звинувачують у "державній зраді" та "сприянні тероризму".

"Вугільна справа" стосується розслідування схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

Провадження розслідується СБУ і ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора за статтями про фінансування тероризму, державну зраду та створення терористичної організації. Серед інших підозрюваних у справі — депутат від "Опозиційної платформи-За життя" Віктор Медведчук та ексміністр енергетики Володимир Демчишин.

ДБР викликало Порошенка на допит 20 і 23 грудня, але той поїхав за кордон. У відеозверненні з Польщі п'ятий президент заявив, що повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що Порошенко планує повернутися 17 січня.

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