Нацполіція Києва повідомила про викриття транснаціональної злочинної організації, яка займалася вимаганням коштів та викраденням людей.

Про це інформує пресслужба столичної поліції.

"У злочинної організації було два відокремлених "підрозділи" – у Києві та Одесі. "Працювали" вони як на території цих областей, так і в інших регіонах. Кримінальні злочини супроводжувалися фізичним насильством", — йдеться у повідомленні.

При цьому лідер та учасники угруповання виявились вихідцями з іншої країни.

"У ході слідства правоохоронці отримали докази причетності зловмисників до скоєння чотирьох фактів протиправної діяльності: вимагання 500 тисяч доларів США, викрадення двох громадянин та вимагання в них 28 та 100 тисяч доларів США, а також незаконне заволодіння автомобілем ще в одного чоловіка", – зазначили у поліції.

Усі дії учасників угруповання супроводжувалися погрозами застосування фізичного насильства до членів родин потерпілих та їхнього побиття, додали правоохоронці.

У пресслужбі поліції розповіли, що заходи з викриття зловмисників проводилися у три етапи. За їхніми результатами поліцейські затримали 10 людей, ще чотирьох їхніх спільників, які порушили норми міграційного законодавства, примусово депортували за межі країни.

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