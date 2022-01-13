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Викрадали людей. Столична поліція заявила про викриття транснаціонального угруповання
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Викрадали людей. Столична поліція заявила про викриття транснаціонального угруповання

Ярослав Прищепа
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Викрадали людей. Столична поліція заявила про викриття транснаціонального угруповання Національна поліція Києва

Нацполіція Києва повідомила про викриття транснаціональної злочинної організації, яка займалася вимаганням коштів та викраденням людей.

Про це інформує пресслужба столичної поліції.

"У злочинної організації було два відокремлених "підрозділи" – у Києві та Одесі. "Працювали" вони як на території цих областей, так і в інших регіонах. Кримінальні злочини супроводжувалися фізичним насильством", — йдеться у повідомленні.

При цьому лідер та учасники угруповання виявились вихідцями з іншої країни.

"У ході слідства правоохоронці отримали докази причетності зловмисників до скоєння чотирьох фактів протиправної діяльності: вимагання 500 тисяч доларів США, викрадення двох громадянин та вимагання в них 28 та 100 тисяч доларів США, а також незаконне заволодіння автомобілем ще в одного чоловіка", – зазначили у поліції.

Усі дії учасників угруповання супроводжувалися погрозами застосування фізичного насильства до членів родин потерпілих та їхнього побиття, додали правоохоронці.

У пресслужбі поліції розповіли, що заходи з викриття зловмисників проводилися у три етапи. За їхніми результатами поліцейські затримали 10 людей, ще чотирьох їхніх спільників, які порушили норми міграційного законодавства, примусово депортували за межі країни.

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