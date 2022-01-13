13 січня у середмісті Полтави щедрували. Святкову ходу з піснями та вітаннями влаштували від Свято-Успенського собору до обласного театру імені Гоголя. До неї долучилися усі охочі, збиралися через соцмережі. Зібралося близько 40 людей, повідомила Суспільному начальниця сектору превентивної комунікації обласної поліції Тетяна Порохня. Святкування влаштували 13 січня – у День преподобної Меланії або ж на Щедрий Вечір. Щедрування цього дня – давня українська традиція, каже наукова співробітниця Полтавського краєзнавчого музею Марина Кондратенко.

Суспільне Полтава У Полтаві центральною вулицею влаштували ходу зі щедрівками

Піснею «Добрий вечір тобі, пане гоподарю» починають щедрування на Маланки біля полтавського Свято-Успенського собору. Охочі – у квітчастих хустках та костюмах.

"Сама – вперше, тому хвилююче. Мої друзі почали мені надсилати посилання на цей захід: «Підемо, підемо». Тобто це й привід зустрітися з друзями після новорічних свят, скучили", - каже полтавка Дар’я Іванищенко.

Суспільне Полтава «Щоб ці традиції зберігалися»: у Полтаві влаштували ходу зі щедрівками

"Сьогодні 13 січня – День преподобної Меланії Римлянки. Але за старою нашою українською традицією це останній день старого року. Ми знаємо, говоримо – «Старий новий рік", - каже наукова співробітниця Полтавського краєзнавчого музею Марина Кондратенко.

За словами етнологині, щедрівки вважають обов’язковим елементом цього свята.

"Ввечері виходила сільська та містечкова молодь. В нас, на Полтавщині – переодягнені та з певними масками. Ось таке маскування було традиційним для нашого регіону. Найяскравішими і тими, що найбільше трапляються, була маска кози, Меланки, козака, солдата, цигана, гончаря, лікаря. Взагалі Меланкою найчастіше на Полтавщині був хлопець", - каже наукова співробітниця Полтавського краєзнавчого музею Марина Кондратенко.

Суспільне Полтава Щедріви у Свято-Успенському храмі

"Я головна героїня – Коза – цього свята, так би мовити «водять козу». Готувалась я не довго, різні такі штуки як хустка, жилетка, були в мене вдома, бо моя сім’я також підтримує цю традицію. Щедрівки ми знаємо, традиції підтримуємо", - каже полтавка Валерія Піщала.

"Це – Зірка, я звіздар. І для мене це символ того, щоб приносити світло в будинок до людей у цей вечір. Мені цікаво, щоб ці традиції зберігалися і залучати більше людей до них", - каже полтавець Віталій Володченко.

Суспільне Полтава Полтавські щедрувальниці

Від собору щедрувальники рушають вулицею Соборності. Дорогою теж співають. А завершують ходу біля новорічної ялинки на площі поблизу обласного театру імені Гоголя.

"Дуже гарно накривали стіл, намагалися пригостити гостей, різноманітними стравами, вже не пісними.В основному це була на Полтавщині велика кількість м’ясних страв, просто м’ясо будь-яке, тушковане. І обов’язковим елементом свята на Полтавщині були пиріжки та вареники з різноманітними начинками", - каже наукова співробітниця Полтавського краєзнавчого музею Марина Кондратенко.

Цими ж стравами, каже Марина Кондратенко, традиційно пригощали і щедрувальників. За словами співробітниці краєзнавчого музею, цикл зимових свят в Україні завершують 19 січня на Водохреще.