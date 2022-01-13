У Кременчуці облаштовують кисневі станції

У двох лікарнях Кременчука встановлюють кисневі станції. Їх до медзакладів привезли 13 січня. Придбали станції за рахунок субвенцій з державного бюджету. Про це Суспільному повідомила речниця Кременчуцької міськради Юлія Перепелятник.

Кисневі станції привезли до центральної районної та першої міської лікарень Кременчука. У цих медзакладах лікують пацієнтів із коронавірусом. Майданчики для станцій підготували завчасно, розповіла Юлія Перепелятник. За її словами, відразу після доставки їх почали встановлювати та підключати до внутрішньої системи кисне постачання установ.

Нині у регіоні такі станції є у двох містах: у Полтаві – три, та у Миргороді – одна, повідомив речник обласної адміністрації Максим Ковальов. З’явитися вони мають також у лікарнях Горішніх Плавнів, Лубен, Лохвиці, Карлівки та Гадяча. Загалом їх буде 20.

Киснева станція – система генерації медичного кисню з навколишнього повітря. Кисень подаватимуть під високим тиском по усій лікарні через систему трубопроводів, розповіла речниця Кременчуцької міськради Юлія Перепелятник.

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