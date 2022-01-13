22 винороби представили свій товар на цьогорічному фестивалі "Червене вино" у Мукачеві. Це Суспільному 13 січня розповів співорганізатор Олександр Шершун. Крім вин, у парку Центральний, де проходить фестиваль, продають також сири й м’ясні вироби, придбати там можна й сувеніри. Розпочали "Червене вино" 12 січня, офіційне ж відкриття відбулось 13 січня о 16 годині.
Мукачівець Іван Муха на фестивалі "Червене вино" не вперше. Каже: виготовлення цього напою — їхня сімейна справа.
"Дід був виноробом, батько винороб і, відповідно, я винороб, — каже чоловік. — Відвідувачів дуже мало поки що, бо це лише початок. Але будемо сподіватися, що Старий новий рік сьогодні ввечері, сьогодні будемо старий рік проводжати — новий зустрічати. І свято Василя. Василів будемо чекати".
Із села Завидово Мукачівського району на фестиваль приїхала Ірина Бортек. Жінка також торгує винами.
"У зв’язку з цими карантинними обмеженнями менше людей. Узагалі беруть різні вина: молодь — напівсолодкі, солодкі, а старші люди — сухі вина. По 100-120 гривень за літр, залежно, яке вино. У стаканчиках є по 30, 25. Глінтвейн — 50 грн великий", — розповіла виноробка.
Втретє до Мукачева спеціально на фестиваль вина приїжджають Лілія та Сергій Редька. Вони — з Білої Церкви Київської області.
"Нам подобається. Ми були два роки, потім був карантин, — розповіла Лілія. — Ми шкодували, що карантин, що така ситуація. А це побачили, постійно стежили і побачили, що знову проходить фестиваль. І спеціально приїхали".
Вина обирають і мукачівці Іван та Марта.
"Ми кожного року. Ми живемо тут. у Мукачеві, тому кожного року відвідуємо цей ярмарок", — сказала жінка..
Під час заходу працівників перевіряє Держпродспоживслужба. Зокрема, і через пандемію коронавірусу, — каже начальник Мукачівського управління Василь Туряниця. За його словами, моніторитимуть щодня до завершення ярмарку.
"Перевіряються санітарні книжки, сертифікати, чи людина щеплена. Ковідні сертифікати повинні бути у всіх, — пояснив Василь Туряниця. — У кого нема — повинні бути довідки на антитіла. Повинні бути сертифікати якості на всі продукти харчування, які будуть випущені у реалізацію на цьому фестивалі. Практично за ці два дні, що ми вже перевіряємо, грубих порушень не було. Коли були незначні порушення, ми попереджали людей. І на сьогоднішній день вони виправлені. Самі розумієте, десь хтось міг забути якийсь сертифікат".
Продавець Іван Гудивок, який привіз на ярмарок м’ясну продукцію, салати та мариновані продукти, робив щеплення від коронавірусу.
"Ми ж постійно беремо санітарні книжки, на продукцію всі свідоцтва", — каже чоловік.
Це 27-й фестиваль "Червене вино", — розповів співорганізатор Олександр Шершун. Щоправда, торік провели лише конкурс найкращих вин через карантинні обмеження. Цього разу фестивальне містечко працює, однак передбачили і обмеження. Крім перевірок COVID-документів у продавців, змінили програму.
"Були змушені скасувати велику вечірню програму, щоб запобігти великому скупченню людей, — пояснив він. — У принципі парк "Перемоги" розташований так, що можна уникати цих процесів, але додатково перестраховувалися. Організаційні внески цього року були на рівні 2018-2017-го років для додаткової стимуляції, щоб винороби краще впоралися з наслідками ковід-кризи, бо як показала практика, це галузь, яка чи не найбільше постраждала".
Триватиме фестиваль "Червене вино", за словами співорганізатора, до 16 січня.