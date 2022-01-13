22 винороби представили свій товар на цьогорічному фестивалі "Червене вино" у Мукачеві. Це Суспільному 13 січня розповів співорганізатор Олександр Шершун. Крім вин, у парку Центральний, де проходить фестиваль, продають також сири й м’ясні вироби, придбати там можна й сувеніри. Розпочали "Червене вино" 12 січня, офіційне ж відкриття відбулось 13 січня о 16 годині.

Мукачівець Іван Муха на фестивалі "Червене вино" не вперше. Каже: виготовлення цього напою — їхня сімейна справа.

"Дід був виноробом, батько винороб і, відповідно, я винороб, — каже чоловік. — Відвідувачів дуже мало поки що, бо це лише початок. Але будемо сподіватися, що Старий новий рік сьогодні ввечері, сьогодні будемо старий рік проводжати — новий зустрічати. І свято Василя. Василів будемо чекати".

Суспільне Закарпаття

Із села Завидово Мукачівського району на фестиваль приїхала Ірина Бортек. Жінка також торгує винами.

"У зв’язку з цими карантинними обмеженнями менше людей. Узагалі беруть різні вина: молодь — напівсолодкі, солодкі, а старші люди — сухі вина. По 100-120 гривень за літр, залежно, яке вино. У стаканчиках є по 30, 25. Глінтвейн — 50 грн великий", — розповіла виноробка.

Втретє до Мукачева спеціально на фестиваль вина приїжджають Лілія та Сергій Редька. Вони — з Білої Церкви Київської області.

"Нам подобається. Ми були два роки, потім був карантин, — розповіла Лілія. — Ми шкодували, що карантин, що така ситуація. А це побачили, постійно стежили і побачили, що знову проходить фестиваль. І спеціально приїхали".

Суспільне Закарпаття

Вина обирають і мукачівці Іван та Марта.

"Ми кожного року. Ми живемо тут. у Мукачеві, тому кожного року відвідуємо цей ярмарок", — сказала жінка..

Під час заходу працівників перевіряє Держпродспоживслужба. Зокрема, і через пандемію коронавірусу, — каже начальник Мукачівського управління Василь Туряниця. За його словами, моніторитимуть щодня до завершення ярмарку.

"Перевіряються санітарні книжки, сертифікати, чи людина щеплена. Ковідні сертифікати повинні бути у всіх, — пояснив Василь Туряниця. — У кого нема — повинні бути довідки на антитіла. Повинні бути сертифікати якості на всі продукти харчування, які будуть випущені у реалізацію на цьому фестивалі. Практично за ці два дні, що ми вже перевіряємо, грубих порушень не було. Коли були незначні порушення, ми попереджали людей. І на сьогоднішній день вони виправлені. Самі розумієте, десь хтось міг забути якийсь сертифікат".

Суспільне Закарпаття

Продавець Іван Гудивок, який привіз на ярмарок м’ясну продукцію, салати та мариновані продукти, робив щеплення від коронавірусу.

"Ми ж постійно беремо санітарні книжки, на продукцію всі свідоцтва", — каже чоловік.

Це 27-й фестиваль "Червене вино", — розповів співорганізатор Олександр Шершун. Щоправда, торік провели лише конкурс найкращих вин через карантинні обмеження. Цього разу фестивальне містечко працює, однак передбачили і обмеження. Крім перевірок COVID-документів у продавців, змінили програму.

"Були змушені скасувати велику вечірню програму, щоб запобігти великому скупченню людей, — пояснив він. — У принципі парк "Перемоги" розташований так, що можна уникати цих процесів, але додатково перестраховувалися. Організаційні внески цього року були на рівні 2018-2017-го років для додаткової стимуляції, щоб винороби краще впоралися з наслідками ковід-кризи, бо як показала практика, це галузь, яка чи не найбільше постраждала".

Триватиме фестиваль "Червене вино", за словами співорганізатора, до 16 січня.

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