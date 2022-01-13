Феєрверки не створюють святковий настрій ветеранам війни – психолог з Сум

Феєрверки та петарди не створюють святковий настрій тим, хто повернувся з передової у відпустку та тим, хто виїхав з окупованих територій. Про це говорить психологиня Анна Рубан, яка працює з людьми, які пережили артилерійські обстріли. Якщо ж таки вирішили купити піротехніку, на що варто звернути увагу, напередодні Старого нового року – читайте далі.

Купляти піротехніку слід лише у сертифікованих магазинах, радять пожежники. Начальник відділу обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Молошний для прикладу показує салютну установку на 25 пострілів.

"Безпечність його підтверджується знаком відповідності технічним регламентам, який обов’язково зазначається на піротехнічному виробі. Цей знак підтверджує, що сам виріб пройшов всі процедури перевірки безпечності піротехнічного виробу, ввезений в Україну легально та має відповідального представника, який несе відповідальність за якість продукції", – розповідає Сергій Молошний.

Продавець піротехніки Юрій Сенчунов говорить, що перш ніж запускати салютну установку треба впевнитись, що вона не пошкоджена. Якщо пошкодження є, використовувати її не можна.

"Установочку ставимо на рівний майданчик, щоб вона не хиталася. Цеглинками, обов’язково, укріплюємо з усіх боків, це найголовніше. Відриваємо захисну наліпку, гнотик горить 6-7 секунд. Підпалюємо, безпечна відстань для глядачів 25 метрів, для того, хто підпалює – 15 метрів. Дуже часто діти заходять, просять продати, але ми не продаємо, тому що з 18 років тільки продаж", – розповідає Юрій Сенчунов.

Речник обласного управління ДСНС Олег Стрілка закликає, взагалі, відмовитися від феєрверків на свята.

"Давайте "включимо голову" і дамо відповідь собі на запитання чи дійсно буде святкова атмосфера від вибухів у осіб похилого віку, в громадян, які мають певні захворювання або в наших бійців, які хочуть відпочити. І також усі розуміють яка реакція у наших улюбленців на вибухи, спалахи й тому подібне", – говорить Олег Стрілка.

Сумчани, яких кореспонденти Суспільного опитали на вулиці, говорять, що використання будь-якої піротехніки нині недоречне. Причини називали різні: бояться тварини, небезпечно, занадто шумно і просто недоречно, бо старий новий рік – родинне свято.

Психологиня Анна Рубан говорить, що люди, які пережили обстріли, можуть не сприймати салюти як елемент свята.

"Люди з посттравматичним синдромом, в нас таких, на жаль, багато. Це люди з АТО чи люди, які проживали на тимчасово окупованих територіях і приїхали сюди. Є таке поняття у нас в НЛП, як "якір". Це такий стимул, який викликає реакцію в людини. Є позитивні реакції, а є негативні. Якщо брати АТОвців, він може підірвати якусь гранату, якщо він привіз це додому, побити когось, в нього агресія така може бути", – розповідає Анна Рубан.

Такі дії людина, що має посттравматичний синдром, не може контролювати, говорить психологиня.

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