Посилення вітру та опади. Якою буде погода в Одеській області до кінця тижня

14-16 січня в Одесі та області очікується посилення вітру до 24 м/с й невеликі опади. Про це повідомили в пресслужбі міськради із посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

14 січня в Одесі буде хмарно с проясненнями. Пройдуть невеликі опади. Вітер північно-західний, 17-22 м/с. Температура вночі складатиме 2-4°C морозу, вдень – 2-4°C тепла. В Одеській області нічна температура сягатиме 1-6°C морозу, денна – 0-5°C тепла.

15 січня варто очікувати мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 15-20 м/с, вночі пориви 24 м/с. Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, вдень 2-7°C тепла.

16 січня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі 0-5°C морозу, вдень 0-5°C тепла.

З наступного тижня синоптики обіцяють потепління до 8°C.

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