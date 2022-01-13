В Австралії зафіксували рекордні 50,7°С тепла

У прибережному місті Онслоу, що в австралійському регіоні Пілбара штату Західна Австралія, синоптики 13 січня зафіксували рекордну за 62 роки спостережень температуру — 50,7°С тепла, тоді як зазвичай вона не перевищує 36,5°С. Про це повідомляє місцеве видання WAtoday.

Востаннє така ж температура фіксувалася в аеропорті містечка Однадатта на півдні Австралії у 1960 році. А досі найвищу температуру в Західній Австралії фіксували в Марді у 1998 році — тоді вона становила 50,5°С тепла. За даними ABC News, через спеку в людей навіть виходили з ладу кондиціонери.

За словами представника Метеорологічного бюро Австралії Люка Гантінгтона, висока температура в регіоні пояснюється тепловою хвилею та, відповідно, низькими опадами, які в листопаді-грудні 2021 року становили лише 0-50 міліметрів за норми в 2-300 міліметрів.

"Регіон Пілбара в останні кілька місяців був украй теплим, а відсутність дощів не дозволила подолати гарячі повітряні маси, які там накопичилися. Протягом наступних кількох місяців, дуже імовірно, температури будуть постійно вище середніх, принаймні до початку дощового сезону", — каже Гантінгтон.

За прогнозами Метеорологічного бюро Австралії, до 2030 року середня річна температура в Пілбарі зросте з 0,6°С до 1,5°С тепла. Крім того, зазначає відомство, в Західній Австралії, особливо адміністративному центрі — місті Перт, — період різдвяних свят був найбільш жарким з початку спостережень понад 100 років тому.

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Що відомо

2015-2021 роки стали найтеплішими за всю історію спостережень за змінами клімату, причому 2021-ий лише ненабагато поступився більш теплим 2015-2018 рокам. Такі дані наводить Служба з питань зміни клімату імені Коперника, яка функціонує в межах ЄС.

У 2021 році Світовий океан нагрівся до рекордно високої температури — таке стається вже шостий рік поспіль. Це свідчить про те, що концентрація парникових газів в атмосфері збільшується, затримуючи тепло змушуючи океан ще активніше поглинати його.

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