На Тайвані гей-пара вперше усиновила дитину

На Тайвані чоловіки Ван Чженьвей і Чжень Чуньжу 13 січня офіційно оформили опіку над донькою Мяомяо, ставши першою гей-парою на території, яка це зробила. Про це у Facebook повідомила організація "Рівна любов", яка займається відстоюванням прав ЛГБТ на Тайвані.

Усиновлення для ЛГБТ-пар на Тайвані стало можливим після рішення суду від 25 грудня 2021 року. Ван був офіційно оформлений як батько дівчинки, тоді як його чоловік Чжень — ні. Пара була в стосунках 16років, але органи влади відмовляли Чжень в оформленні батьківства через відсутність необхідних юридичних роз’яснень.

Зрештою суд постановив, що законодавство прямо не забороняло оформлення батьківства над дитиною для гомосексуальних пар. "Тепер у мене є все. Я у шлюбі і, так само як і гетеросексуальні пари, ми можемо мати власних дітей. Ми були народжені, щоб жити і мати все це… а не боротися за це", — прокоментував Ван.

Хоча Тайвань став першою країною Азії, яка легалізувала одностатеві шлюби (ще у 2019 році), представники ЛГБТ досі не урівняні в правах із гетеросексуалами — зокрема і щодо батьківства. Досі гетеросексуальні пари могли спільно прохати про всиновлення дитини — або ж одна людина окремо. Але гей-пари права на спільне всиновлення не мали — тож їм доводилося розлучатися, щоб хтось із подружжя міг усиновити дитину.

Організація "Рівна любов" стверджує, що принаймні три ЛГБТ-пари з 2021 року намагалися оскаржити це положення в судах. Там сподіваються, що нещодавно ухвалене рішення суду дозволить прискорити процес оформлення спільного батьківства для гей-пар.

Депутат парламенту Тайваню Фань Юнь ще понад рік тому вніс законопроєкт, який би дозволив ЛГБТ-парам спільно оформлювати батьківство над дітьми. Наразі, за словами активістів, він перебуває на розгляді Міністерства юстиції країни.

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