Херсонський футбольний клуб "Кристал" поновив тренування після канікул

13 січня у Херсоні відбулось перше тренування після канікул футбольного клубу "Кристал".

Наразі команда перейшла в активну фазу підготовки. З грудня гравці підтримували свою фізичну форму, тренуючись за індивідуальною програмою.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Ця команда сформувалася влітку за два тижні до початку Чемпіонату. Гравці – переважно вихованці херсонського футболу. Через брак часу на повноцінну підготовку, розказує капітан футбольного клубу Микола Жовтюк, у першій половині цьогорічного сезону "Кристал" зіграв невдало.

"Багато хлопців ще молоді та не грали на такому рівні. Требо було входити в колію. Але всупереч обставинам вони з кожною грою додавали та набиралися впевненості. І під кінець Чемпіонату показували досить пристойний футбол", - розповів капітан футбольного клубу.

Олексій Якименко є другим тренером футбольного клубу "Кристал". Говорить, потенціал є, хоча результат першого кола не дуже вдалий. За його словами, хлопці виклалися і боролися. Каже, наразі вони - на передостанньому місці, але результат буде, хоча на це потрібен час. Другий тренер каже, багато хлопців вперше грали у другій лізі, і вони ще покажуть себе.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

На цей місяць заплановані дві гри – 16 і 26 січня. У лютому - турнір з миколаївськими командами, каже капітан.

"Настрій бойовий. Будемо готуватися до другої частини цього сезону. Завдання стоять тільки найвищі: грати і з кожною грою прогресувати та показувати хороший результат і радувати наших вболівальників", - розповів Микола Жовтюк.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

У лютому, говорить другий тренер футбольного клубу "Кристал" Олексій Якименко, доукомплектовуватиметься клуб новими гравцями.

"Вже є кандидатури, але ще зарано говорити. Та й кількість ще не визначена. Якщо буде три, то ми трьох візьмемо, якщо буде п’ятеро хороших гравців, то ми всіх їх п’ятеро і візьмемо", - каже Олексій Якименко.

Футбольний клуб "Кристал" фінансується з міського бюджету за програмою "Розвиток спорту". У грудні програма закінчилася, розказує директор клубу Володимир Лебідь. Каже, нова програма зараз на погодженні в комісіях, і повинна бути прийнята 28 січня на сесії міської ради. У програмі закладена цифра на цей рік 10 мільйонів 320 тисяч гривень.

Хоча ця сума достатня для нормального функціонування, каже Володимир Лебідь, клуб зараз у пошуках спонсорів, які б могли допомогти у деяких фінансових питаннях.

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