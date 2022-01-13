У двох селах Полтавської громади тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення зростуть у більш ніж два рази. Таке рішення 13 січня ухвалили на засіданні міськвиконкому. За кубометр води жителі Гожулів та Біологічного платитимуть майже 38 гривень замість 14. А послуга водовідведення здорожчає із 7 гривень до майже 12,5. Про це Суспільному розповів керівник комунального підприємства "Мрія" Олексій Потебня.

Надія Приходько із сім’єю живе у селі Гожули Полтавської громади. Щомісяця, каже жінка, використовують в середньому 10 кубометрів води.

"Якщо по 14 гривень, то це 140 гривень (за 10 метрів кубічних води – ред.). Літом консервую, то може бути й більше. А якщо зараз буде по 40 гривень, то це 500 – 600 гривень, не менше. Це дуже багато. Нас дома шестеро людей, і тому всім кажу, щоб економили. У ванній не купаємося, тільки душ", – говорить жителька села Гожули Надія Приходько.

фото: Суспільне Полтава Надія Приходько набирає воду

Для жителів двох сіл громади – Гожулів та Біологічного, яких обслуговує комунальне підприємство "Мрія", тариф збільшили у більш ніж два рази. Таке рішення ухвалили на засідання міськвиконкому.

"Водопостачання – 37 гривень 92 копійки за метр кубічний, і водовідведення – 12 гривень 41 копійка за метр кубічний. Разом – це 50 гривень 3 копійки. Тарифи були набагато нижчі економічно обґрунтованих витрат. Коли існувала сільська рада нам допомагали. Допомагали в оплаті за виконані роботи, відшкодовували витрати за електроенергію", – розповідає директор комунального підприємства "Мрія" Олексій Потебня.

"Вони подали свої розрахунки витрат за надання даних послуг. І ми на підставі цих розрахунків, ми їх перевіряємо і встановлюємо для них, згідно з чинним законодавством обов’язково, економічно обґрунтовані тарифи. Ми не можемо встановити для них збитковий тариф", – говорить директор департаменту економіки і інвестицій Полтавської міськради Олександр Артеменко.

фото: Суспільне Полтава Засідання виконкому Полтавської міської ради

За словами Олександра Артеменка, коли жителі цих сіл почнуть платити за новим тарифом поки невідомо.

"Якщо це будуть завищені тарифи для населення – це буде субсидія з міського бюджету", – каже голова Полтавської міської ради Олександр Мамай.

Востаннє тариф на водопостачання та водовідведення у Гожулах та Біологічному коригували півтора роки тому, розповів директор комунального підприємства "Мрія" Олексій Потебня.