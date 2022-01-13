Чернігівського патрульного, спійманого на хабарі, судитимуть ще й за невнесення до декларації 78 тисяч доларів. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

За даними слідства, у березні 2021 року 38-річний лейтенант поліції батальйону Управління патрульної поліції в Чернігівській області не вніс до електронної декларації дані про 78 тисяч доларів. Ці кошти у листопаді 2020 року поліцейський позичив власнику одного із фермерських господарств області і тому мав їх задекларувати.

Нині Новозаводський районний суд Чернігова вже розглядає справу стосовно цього патрульного по обвинуваченню його в одержанні хабаря та заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, 20 травня 2021 року лейтенант поліції разом зі спільником був затриманий за вимагання грошей у мешканців міста за непритягнення їх до відповідальності за керування напідпитку. Затримання відбулося під час чергової передачі грошей, а саме 12 тисяч гривень.

Тодішній керівник управління патрульної поліції в області Андрій Думич сказав, що одного із затриманих поліцейських раніше притягували до дисциплінарного стягнення, а обидва затримані халатно ставилися до служби.

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