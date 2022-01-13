На Сумщині за добу троє людей потрапили до лікарень з обмороженням

Троє мешканців області за добу 12 січня потрапили до лікарень з обмороженнями. Загалом цієї зими працівники швидкої доправили до трьох десятків людей з таким діагнозом до лікарень області. Про це Суспільному розповіла заступниця директорка обласного центру екстреної медичної допомоги Галина Білоус. Які ознаки обмороження та як діяти, якщо їх відчули – у цьому матеріалі.

Вночі обласний гідрометцентр зафіксував найнижчу температуру на півночі області – -22 градуси. Всього цієї зими у відділенні пролікували близько двох десятків пацієнтів з обмороженнями. Нині тут дев’ять людей із таким діагнозом. Серед них 36-річний Олександр, якого доправили до опікового центру у стані алкогольного сп’яніння майже без одягу.

"Як правило це люди соціально незахищені, багато з них "безхатьків". Як правило вони потрапляють у стані алкогольного сп’яніння і вже з тими обмороженнями, коли важко щось виправити. На цьому тижні виконано шість оперативних втручань, у шести пацієнтів ампутовані по 1/3 стоп – це пальці з частиною стоп. От зараз вони на лікуванні, а після того, як воно заживе, треба їх виписувати, але це вже інвалідність", – розповідає завідувач опікового відділення Валерій Бахмут.

Фото: Суспільне Суми

За словами завідувача опікового відділення, аби не отримати обмороження, потрібно перед виходом поїсти, тепло вдягатися та перебувати на вулиці тільки за потреби. Першими ознаками обмороження є оніміння кінцівок, можливі судоми та м’язове тремтіння.

"У таких випадках, треба як найшвидше, потрапити у тепле приміщення зараз розгорнуті пункти обігріву у багатьох установах. Якщо людина прийшла додому випити гарячий солодкий чай, але кінцівки: руки та стопи відігрівати повільно. Найоптимальніше – це зробити зарядку пальчиків, на руки бавовняні рукавички, на ноги – бавовняні шкарпетки, залізти під ковдру і полежати. Ні в якому разі не відігрівати у гарячій ванні. Це погіршить ситуацію", – пояснює Валерій Бахмут.

Якщо ж обмороження таки є, самостійно можна звернутись до травмпункту. У Сумах вони працюють у лікарні Святого Пантелеймона, центральній міській та обласній лікарнях. В останній обслуговують близько півсотні людей щодня.

"Частіше це буває не просто обмороження, а комбінована травма, тобто пошкодження, тобто є забій якийсь. Людина десь довго пролежала, можливо в алкогольному сп’янінні. Звичайно тоді й буде обмороження якась 1-2 ступеня легка. Оглядає таких пацієнтів лікар хірург, комбустіолог і тоді вирішують питання про госпіталізацію хворого", – говорить чергова лікарка приймального відділення Ольга Ларюкова.

У Сумах наразі розгорнули 26 пунктів обігріву.

Фото: Суспільне Суми

Близько місяця тому один з них облаштували у приймальному відділенні обласної лікарні. Реєстраторка Тетяна Нечипоренко говорить за день до них звертається в середньому близько десятка людей.

"Людей до нас звертається багато і не тільки там бомжі та звичайні люди. Тому що мороз. У нас чотири поверхи, уявіть скільки людей, хворих, приходять провідувати, приїжджають з області з далеких районів, зробити чашечку кави чи чаю, інколи навіть у людини немає грошей купити чай, а зробиш і самій приємно", – говорить медична реєстраторка Тетяна Нечипоренко.

Для таких пацієнтів як 36-річний Олександр, лікарня потребує одяг, розповідає завідувачка відділення екстреної медичної допомоги Тетяна Бойко.

"Їх треба не тільки обігріти чаєм, надати медичну допомогу, їх треба теж вдягнуть. І в нас велика проблема речей не вистачає і ми повинні їх вдягнути й таке велике прохання для всього населення по можливості, будь ласка, приносьте нам додаткові речі, якими ми б змогли обігріти. По можливості, светри, шапки", – говорить Тетяна Бойко.

Вже завтра на Сумщині, за прогнозами сумського гідрометцентру, температура повітря підвищиться до восьми градусів морозу вночі, вдень до трьох градусів тепла.