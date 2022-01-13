На Сумщині за добу троє людей потрапили до лікарень з обмороженням

Троє мешканців області за добу 12 січня потрапили до лікарень з обмороженнями. Загалом цієї зими працівники швидкої доправили до трьох десятків людей з таким діагнозом до лікарень області. Про це Суспільному розповіла заступниця директорка обласного центру екстреної медичної допомоги Галина Білоус. Які ознаки обмороження та як діяти, якщо їх відчули – у цьому матеріалі.
Вночі обласний гідрометцентр зафіксував найнижчу температуру на півночі області – -22 градуси. Всього цієї зими у відділенні пролікували близько двох десятків пацієнтів з обмороженнями. Нині тут дев’ять людей із таким діагнозом. Серед них 36-річний Олександр, якого доправили до опікового центру у стані алкогольного сп’яніння майже без одягу.
"Як правило це люди соціально незахищені, багато з них "безхатьків". Як правило вони потрапляють у стані алкогольного сп’яніння і вже з тими обмороженнями, коли важко щось виправити. На цьому тижні виконано шість оперативних втручань, у шести пацієнтів ампутовані по 1/3 стоп – це пальці з частиною стоп. От зараз вони на лікуванні, а після того, як воно заживе, треба їх виписувати, але це вже інвалідність", – розповідає завідувач опікового відділення Валерій Бахмут.
За словами завідувача опікового відділення, аби не отримати обмороження, потрібно перед виходом поїсти, тепло вдягатися та перебувати на вулиці тільки за потреби. Першими ознаками обмороження є оніміння кінцівок, можливі судоми та м’язове тремтіння.
"У таких випадках, треба як найшвидше, потрапити у тепле приміщення зараз розгорнуті пункти обігріву у багатьох установах. Якщо людина прийшла додому випити гарячий солодкий чай, але кінцівки: руки та стопи відігрівати повільно. Найоптимальніше – це зробити зарядку пальчиків, на руки бавовняні рукавички, на ноги – бавовняні шкарпетки, залізти під ковдру і полежати. Ні в якому разі не відігрівати у гарячій ванні. Це погіршить ситуацію", – пояснює Валерій Бахмут.
Якщо ж обмороження таки є, самостійно можна звернутись до травмпункту. У Сумах вони працюють у лікарні Святого Пантелеймона, центральній міській та обласній лікарнях. В останній обслуговують близько півсотні людей щодня.
"Частіше це буває не просто обмороження, а комбінована травма, тобто пошкодження, тобто є забій якийсь. Людина десь довго пролежала, можливо в алкогольному сп’янінні. Звичайно тоді й буде обмороження якась 1-2 ступеня легка. Оглядає таких пацієнтів лікар хірург, комбустіолог і тоді вирішують питання про госпіталізацію хворого", – говорить чергова лікарка приймального відділення Ольга Ларюкова.
У Сумах наразі розгорнули 26 пунктів обігріву.
Близько місяця тому один з них облаштували у приймальному відділенні обласної лікарні. Реєстраторка Тетяна Нечипоренко говорить за день до них звертається в середньому близько десятка людей.
"Людей до нас звертається багато і не тільки там бомжі та звичайні люди. Тому що мороз. У нас чотири поверхи, уявіть скільки людей, хворих, приходять провідувати, приїжджають з області з далеких районів, зробити чашечку кави чи чаю, інколи навіть у людини немає грошей купити чай, а зробиш і самій приємно", – говорить медична реєстраторка Тетяна Нечипоренко.
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Для таких пацієнтів як 36-річний Олександр, лікарня потребує одяг, розповідає завідувачка відділення екстреної медичної допомоги Тетяна Бойко.
"Їх треба не тільки обігріти чаєм, надати медичну допомогу, їх треба теж вдягнуть. І в нас велика проблема речей не вистачає і ми повинні їх вдягнути й таке велике прохання для всього населення по можливості, будь ласка, приносьте нам додаткові речі, якими ми б змогли обігріти. По можливості, светри, шапки", – говорить Тетяна Бойко.
Вже завтра на Сумщині, за прогнозами сумського гідрометцентру, температура повітря підвищиться до восьми градусів морозу вночі, вдень до трьох градусів тепла.