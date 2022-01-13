Яйця, овочі та крупи: які продукти найбільше здорожчали на Волині

За останній місяць на Волині найбільше зросла ціна на яйця, овочі та крупи. Загалом на споживчому ринку області в грудні ціни на їжу та напої збільшилися на 0,9 %, – про це інформує головне управління статистики у Волинській області.

За останні 12 місяців ціни зросли в середньому на 9,4 %.

На що зросли ціни

Курячі яйця в грудні очолили рейтинг продуктів, які найбільше здорожчали. Ціна на них зросла на 9,7 %. Загалом за 12 місяців вартість яєць збільшилася на майже 20 %. Овочі перед Новим роком здорожчали на 9,4 %.

Також в грудні фахівці управління статистики зафіксували ріст цін на рис, хліб, макаронні вироби, сири, масло, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, молоко, яловичину, телятину та свинину.

Що здешевшало

Найбільше на споживчих ринках області в грудні подешевшали соняшникова олія, та фрукти. Їх ціна зменшилася на 3,1 %. Також зменшилася вартість цукру, кисломолочної продукції та сметани.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизились на 0,2 %. Одяг і взуття подешевшали на 5,6 %, у тому числі одяг – на 8,6 %, взуття – на 2,5 %.

Що відомо

В грудні управління статистики повідомляло про збільшення ціни на молоко, овочі та м'ясо яловичини.

Від початку року майже вдвічі здорожчала цибуля і морква, вартість капусти збільшилася на 40%, в серпні її купували за 6 грн. 70 копійок, а торік за 5.

У першому семестрі нового навчального року вартість одного гарячого обіду у школах Луцька становитиме 30 гривень. Це на 5 гривень більше, ніж торік.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.