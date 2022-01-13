На Рівненщині поліція знайшла чоловіка, якого підозрюють у руйнуванні вісьмох могил на кладовищі. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області. Виявили його після того, як він украв мопед свого батька, а згодом останній і вказав поліції на причетність сина до наруги над могилами.

У середу, 12 січня, 53-річний житель села Соломіївка Сарненського району зателефонував до поліції та повідомив про те, що в нього викрали мопед. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 27-річний син чоловіка, який з ним не живе, – розповіла пресофіцерка Нацполіції області Юлія Мозоль.

Оперативники знайшли чоловіка на дорозі біля села Білаші. Побачивши правоохоронців, він покинув мопед та почав втікати у чагарники. Його наздогнали й затримали. Алкотестер показав у нього 3,82 проміле, це перевищує допустиму норму у 19 разів, – зазначили у пресслужбі поліції.

Поліцейські також підозрюють чоловіка у нарузі над вісьмома могилами неподалік села Кураш Сарненського району, це сталось на початку грудня 2021 року. На причетність до тих подій вказав батько затриманого, а син у цьому зізнався, – додала Юлія Мозоль. Чоловік пояснив, що пішов руйнувати могили після конфлікту з односельцями, аби зігнати злість. За це йому загрожує до чотирьох років тюрми.

Що ж до викрадення батьківського мопеда, то за це йому загрожує штраф від 1000 до 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000-20 400 грн), обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Чоловік, за словами правоохоронців, вже сидів у тюрмі за злочини проти власності, а на момент крадіжки мопеда його розшукували за крадіжку.

Що відомо

На початку грудня на кладовищі у селі Кураш невідомі поруйнували вісім надгробків. Це виявили місцеві жителі і повідомили у поліцію. Правоохоронці обходили двори селян, опитали можливих свідків, долучали службову собаку, втім причетних знайти не вдалося.

Жителька села Кураш Дубровицької громади Людмила Добринська після інциденту Суспільному розповіла: найбільше пошкодили могилу священника, який помер минулого року. Вона додала: за 20 років, які вона живе у селі, таке тут трапилося вперше.

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