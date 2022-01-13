Майстерклас із занурювання в ополонку провели рятувальники Закарпаття

Майстерклас із занурювання в ополонку провели 13 січня рятувальники Закарпаття. Речниця ДСНС в області Наталія Батир повідомила, що зробили це вперше напередодні Водохреща, аби розповісти закарпатцям про правила безпеки під час купання в ополонці. Майстерклас тривав годину.

Майстерклас із пірнання рятувальники проводили на березі річки Уж. Робили це у три етапи. Спочатку показали, як правильно занурюватися.

Суспільне Закарпаття

Інструкторка з надання домедичної допомоги Тетяна Рябчук розповіла: перед пірнанням в ополонку необхідно зробити легкі фізичні вправи, щоб розігріти свій організм.

"Але не пірнати спітнілим у крижану воду. Бажано за годину до пірнання дуже гарно поїсти, щоб під час того, коли людина вже зануриться у воду, а потім вийде з води, тобто вже буде збиратися йти додому, організм мав ресурси на зігрів, — пояснила інструкторка. — Ні в якому разі не можна ні до, ні після, ні під час пірнання вживати алкогольні напої".

Тетяна Рябчук каже: занурюватися в ополонку треба повільно, а у воді повернутися обличчям до берега. Це потрібно зробити, за її словами, щоб можна було розпізнати по обличчю людини, якщо їй стане погано.

"Бо якщо людина просто заходить спиною, ми можемо вважати, що вона просто ще заходить і обирає собі необхідну глибину, тобто це безпека тієї людини, котра буде занурюватися, — пояснила Тетяна Рябчук. — Занурюватися тричі за традицією, поступово зайти у воду, одразу обрати необхідну глибину для занурення. Зануритися і вийти, тобто має бути час до 30 секунд для непідготовленої людини. Не можна пірнати одразу у воду".

Суспільне Закарпаття

Далі водолази показали, як правильно рятувати людину, яка тоне під час купання в крижаній воді. Для цього кожен рятувальник має свисток на грудях.

"Рятувальна мотузка пристібається обов’язково, береться круг і далі витягуєш потерпілого на берег, — розповів рятувальник Омелян Курта. — Свисток для того, щоб інший страхуючий рятувальник (бо є рятувальник, який безпосередньо рятує, і є рятувальник, який страхує його) випадково не прийняв хибний сигнал. Для того є свисток, який подається, тоді я вже знаю точно, що то подав рятувальник, який уже підготував до транспортування потерпілого".

Під час третього етапу показували, як надавати домедичну допомогу людині, котрій стало зле під час занурювання.

"Якщо людина реагує — чудово, значить і дихання, і серцебиття присутні, тоді ми просто маємо перевернути її в бокове положення і накрити чимось теплим, оскільки людина роздягнена, і чекати приїзду швидкої допомоги, — пояснила Тетяна Рябчук. — Коли ми виймали потерпілого з людьми, ми розуміли, що він ні на тактильні, ні на звуковий контакт не реагує, то ми маємо перевірити наявність дихання і серцебиття".

Суспільне Закарпаття

Речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир каже: такий майстерклас провели вперше.

"Цей захід покликаний для того, аби всі громадяни знали заходи безпеки в період морозів, у період пірнання в ополонку, а також, щоб дотримувалися їх, — сказала вона. — Упродовж багатьох років трагічних випадків на Водохреща в нас не ставалося. Здебільшого людям ставало зле, якщо вони не дотримувалися заходів безпеки, не зважають на свої хвороби, тому варто спочатку проконсультуватися з лікарями, розраховувати свої сили і не наражати себе на небезпеку".

За словами Наталії Батир, після майстеркласу рятувальники очищали річку й берег від сміття, яке принесла течія.

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