До 9 років за ґратами засудили жителя Херсонщини, який з 2014 по 2017 роки брав участь у терористичних організаціях "Луганська народна республіка" та "Донецька народна республіка".

Про це йдеться на сторінці прокуратури Херсонської області у Facebook.

У повідомленні написано, що чоловік 2014 року добровільно вступив до терористичної організації "Отдельный казачий батальон имени Ермака" і був на боці бойовиків до березня 2017. Він був механіком-водієм бойової машини БТР та брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України, керував важкою технікою, вантажним військовим автомобілем "Урал".

Про нього відомо, що він уродженець села Червона Поляна Херсонської області.

За участь у терористичній організації чоловіка визнали винним. Вирок суду набрав законної сили.

Що відомо:

Херсонський міський суд Херсонської області заочно засудив до дев’яти років позбавлення волі чоловіка, який протягом чотирьох років служив на боці самозваних "республік "ЛНР" та "ДНР".

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