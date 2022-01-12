У Мелітополі мікроавтобус врізався в стовп, є постраждалі

11 січня у Мелітополі Запорізької області приватний мікроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter" зіткнувся зі стовпом, постраждали двоє людей.

Про це 12 січня повідомили в управлінні ДСНС у Запорізькій області.

ДТП трапилася на проспекті Б. Хмельницького близько 21:45. В результаті події водія затиснуло конструкціями понівеченої машини. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту визволили водія з авто та передали медикам.

Фото: ДСНС

За повідомленням Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, в аварії також постраждала жінка 38 років, вона отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму носа, садна лівої кісті.

Чоловік 48 років отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму грудної клітини, закритий перелом кісток лівої гомілки та був госпіталізований до лікарні.

Речниця Нацполіції області Олена Лебединська повідомила Суспільному, що водій мікроавтобусу не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та наїхав на електроопору.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Як раніше повідомляло Суспільне, 11 січня у Мелітополі, на вул. Богдана Хмельницького легкове авто з'їхало в кювет та врізалося в дерево. Внаслідок ДТП загинула подружня пара. Як повідомили в Нацполіції області, за кермом автівки перебував 36-річний співробітник поліції Іван Єлісеєв.

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